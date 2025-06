Illa desitja "confiança i tranquil·litat" als alumnes que comencen aquest dimecres les PAU

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desitjat molta sort i "confiança i tranquil·litat" als alumnes que aquest dimecres comencen les proves d'accés a la universitat (PAU) 2025 a Catalunya.

"Tota la dedicació, treball i esforç que heu fet durant el curs tindrà recompensa i us obrirà les portes del futur que voleu", ha escrit en una anotació a X recollida per Europa Press.

44.238 estudiants s'han matriculat aquest any a les PAU a Catalunya, i aquesta xifra suposa un increment del 4% pel que fa a l'anterior (quan van ser 42.550 estudiants), i aquesta edició està marcada per la penalització per faltes d'ortografia i la reducció de l'opcionalitat dels exàmens.