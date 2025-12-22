Actualitzat 22/12/2025 20:55

Albiol afirma que desallotjats del B9 han ocupat l'alberg tancat de Ca Bofí Vell (Badalona)

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, durant una convocatòria amb veïns per abordar la crisi del desallotjament del B9, a 22 de desembre de 2025, a Badalona, Barcelona, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press

BADALONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dilluns a la tarda que desallotjats de l'antic institut B9 han ocupat l'alberg tancat de Ca Bofí Vell, i ha assegurat que per fer-ho "van rebentar l'alarma".

Ho ha dit en una reunió amb veïns contraris a la presència dels desallotjats del B9, que s'han concentrat enfront de Ca Bofí Vell, on també hi ha aquest dilluns una mobilització de sentit contrari convocada per entitats a favor del dret a l'habitatge.

Albiol ha relatat que "els desallotjats es van presentar amb els advocats amb un document notarial dient que certificaven que estaven des del dimecres o el dijous", i ha afirmat textualment que coincideix amb els veïns en què cal fer-los fora.

"Jo com a alcalde no puc entrar en aquest edifici ni manar que entri la Guàrdia Urbana per un tema jurídic", i ha dit textualment que és una vergonya que entrin a una propietat sense permís.

Ha afegit que l'Ajuntament està "apretant" per aconseguir que es faci fora a les persones que han ocupat Ca Bofí Vell, encara que ha afegit que si no s'aconsegueix s'haurà d'acudir a la via judicial per aconseguir-ho.

"Per la punyetera llei que tenim en aquest país no podem impedir, l'Ajuntament, que entrin ni que surtin", ha lamentat, i ha promès als veïns reforçar la seguretat al barri mentre duri l'ocupació de l'antic alberg.

