Albiol afirma que desallotjats del B9 han ocupat l'alberg tancat de Ca Bofí Vell (Badalona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BADALONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dilluns a la tarda que desallotjats de l'antic institut B9 han ocupat l'alberg tancat de Ca Bofí Vell, i ha assegurat que per fer-ho "van rebentar l'alarma".
Ho ha dit en una reunió amb veïns contraris a la presència dels desallotjats del B9, que s'han concentrat enfront de Ca Bofí Vell, on també hi ha aquest dilluns una mobilització de sentit contrari convocada per entitats a favor del dret a l'habitatge.
Albiol ha relatat que "els desallotjats es van presentar amb els advocats amb un document notarial dient que certificaven que estaven des del dimecres o el dijous", i ha afirmat textualment que coincideix amb els veïns en què cal fer-los fora.
"Jo com a alcalde no puc entrar en aquest edifici ni manar que entri la Guàrdia Urbana per un tema jurídic", i ha dit textualment que és una vergonya que entrin a una propietat sense permís.
Ha afegit que l'Ajuntament està "apretant" per aconseguir que es faci fora a les persones que han ocupat Ca Bofí Vell, encara que ha afegit que si no s'aconsegueix s'haurà d'acudir a la via judicial per aconseguir-ho.
"Per la punyetera llei que tenim en aquest país no podem impedir, l'Ajuntament, que entrin ni que surtin", ha lamentat, i ha promès als veïns reforçar la seguretat al barri mentre duri l'ocupació de l'antic alberg.