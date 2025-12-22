Concentracions de signe contrari a Badalona (Barcelona) pels desallotjats del B9.

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BADALONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
Una concentració de suport als desallotjats de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona) i una altra en contra de la seva presència al municipi s'han convocat aquest dilluns a la tarda davant de l'antic alberg municipal de Can Bofí Vell.
Un cordó dels Mossos d'Esquadra separa els dos grups, que llancen consignes a favor i en contra de la presència dels desallotjats en el municipi.
Els concentrats a favor dels desallotjats, convocada per entitats a favor del dret a l'habitatge, criden lemes com a 'Albiol feixista' --en al·lusió a l'alcalde, Xavier García Albiol-- i 'Ningú és il·legal'.
S'IMPEDEIX L'ACOLLIMENT
La mobilització s'ha convocat com a resposta a la concentració d'un grup de veïns aquest diumenge a la nit davant de la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona que va impedir l'acolliment d'una quinzena de desallotjats del B9, tal com havien pactat entitats socials.
Alguns veïns al·leguen que la presència dels desallotjats generarà inseguretat al barri de Sant Crist, on està situada la parròquia.