36.304 docents es presenten aquest dissabte a les oposicions "més grans de la història" d'Educació

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36.304 persones fan a partir de les 10 hores d'aquest dissabte les proves del concurs d'oposició extraordinari de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, les "més grans de la història", segons fonts del departament.

Aquestes proves coincideixen amb la repetició de les oposicions d'estabilització per a agents rurals, execució penal i laborals transversals de la Generalitat, després dels incidents en els exàmens del passat 29 d'abril, que es van deixar sense efecte.

A aquestes últimes es presentaran un total de 3.648 persones aspirants, mentre que el 8 de juliol se celebraran les proves d'àmbit funcionarial, amb 1.344 places convocades i 9.886 persones aspirants.

FUNCIONAMENT DE LES PROVES

Per als exàmens d'Educació hi haurà un total de 1.550 vigilants repartits en 310 tribunals, i per les de Funció Pública es comptarà amb 73 tribunals i més de 1.300 funcionaris per vigilar i prevenir incidències, han informat el departament d'Educació i el de Presidència.

S'han convocat 14.238 places per a les oposicions d'educació i segons va indicar dimecres la secretària general d'Educació de la Generalitat, Patrícia Gomà, aquesta oposició té lloc en el marc del concurs d'estabilització per "arribar a l'objectiu del 8% d'interinatge com a màxim el 2024", tenint en compte que es parteix d'un 34% el 2018.

Aquest dissabte els participants estan convocats a partir de les 9.30 hores per entregar la unitat didàctica que s'han hagut de preparar, i a partir de les 12 hores comença la prova com a tal, en la qual hauran de desenvolupar un tema.

Posteriorment, del 3 al 31 de juliol, seran cridats per defensar oralment la unitat didàctica, i hauran de fer pràctiques a partir de l'1 de setembre del 2024 fins al desembre, i llavors és quan es farà la proposta de nomenament de funcionaris de carrera.

En el cas d'educació, a més de l'oposició hi ha, d'altra banda, el concurs de mèrits --amb 12.859 places convocades i 37.284 aspirants--, que ja s'està desenvolupant i que finalitza aquest setembre.

OPOSICIONS PER A L'ADMINISTRACIÓ

Quant a les oposicions per a l'Administració de la Generalitat, la prova d'aquest dissabte serà per a agents rurals, execució penal i laborals transversals amb un total de 477 places convocades, i la secretària d'Administració i Funció Pública, Alícia Corral, també va insistir aquest dimecres en l'objectiu d'arribar al 8% d'interinatge en treballadors de la Generalitat.

El següent dissabte, 8 de juliol, es farà la segona prova, aquesta d'àmbit funcionarial --tècnics generals, juristes, economistes, administratius i tècnics especialistes, psicologia, enginyeria o veterinària, entre d'altres--, amb 1.344 places convocades i 9.886 aspirants.

Aquestes oposicions són la repetició de les que es van fer el 29 d'abril, que es van deixar sense efecte arran de les incidències per l'empresa organitzadora Cegos, i Corral va enviar un missatge de tranquil·litat als aspirants assegurant que aquestes es podran desenvolupar "amb tota la seguretat".

En les anteriors, es van rebre 4.136 formularis d'incidència, principalment per problemes de vigilància, la qual cosa va portar la Generalitat a iniciar un procés administratiu de suspensió i resolució del contracte amb Cegos, a qui reclamarà el cost de la repetició --900.000 euros--, la responsabilitat patrimonial xifrada en 1,2 milions d'euros, i els futurs danys reputacionals.

Per a aquestes proves, s'han preparat 80 models d'examen, hi haurà 452 aules de facultats i espais de la Generalitat habilitats que s'ocuparan al 50%, no es permetrà l'entrada d'acompanyants --a excepció de casos degudament justificats-- i s'hauran d'apagar els mòbils abans d'accedir a l'aula.

A més, s'habilitaran furgons dels Mossos d'Esquadra per traslladar els exàmens del Districte Administratiu de la Generalitat, al carrer Foc de Barcelona, fins als diferents espais de realització de la prova, per garantir la seguretat de les oposicions.

La correcció dels exàmens test la farà el personal de la Direcció General de la Funció Pública sota supervisió dels membres dels tribunals, s'ha reforçat el programa de correcció i es preveu que el procés selectiu finalitzi a finals del 2023.