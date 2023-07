La repetició de les oposicions de Funció Pública compten amb la participació de més del 60%

Les proves s'han desenvolupat amb normalitat i sense cap incident destacat



BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha explicat que de les 3.648 persones que estaven inscrites en la repetició de les oposicions de Funció Pública d'aquest dissabte, s'han presentat un total de 2.171 aspirants, la qual cosa representa el 62,69%.

Aquestes proves són la repetició de les oposicions d'estabilització per a agents rurals, execució penal i laborals transversals de la Generalitat, després de les incidències en els exàmens del passat 29 d'abril, que es van deixar sense efecte.

La participació ha estat similar a totes les províncies de Catalunya: a Barcelona hi ha hagut una participació del 62,2%, a Girona del 60,6%, a Tarragona del 65,2% i a Lleida del 70,6%.

"SOBREESFORÇ" DE LA GENERALITAT

Ha valorat textualment que les proves d'aquest dissabte s'han realitzat sense cap incident destacable i amb normalitat, i ha subratllat que la Generalitat ha fet un "sobreesforç" perquè en aquesta ocasió no hi hagués queixes.

En les anteriors es van rebre 4.136 formularis d'incidència, principalment per problemes de vigilància, la qual cosa va portar la Generalitat a iniciar un procés administratiu de suspensió i resolució del contracte amb Cegos, a qui reclamarà el cost de la repetició --900.000 euros--, la responsabilitat patrimonial xifrada en 1,2 milions d'euros, i els futurs danys reputacionals.

Vilagrà no ha pogut comparar la participació d'aquest dissabte amb la del 29 d'abril perquè ha assegurat que Cegos no els va oferir les dades.

Ha matisat que en les anteriors proves no es va externalitzar el procés complet, sinó que només una part, i ha destacat que no ho tornaran a fer: "El que tampoc no farem serà externalitzar aquesta part més operativa i logística".

"És un repte molt important i ingent per reduir la temporalitat", ha afegit Vilagrà, que ha recordat que l'objectiu és reduir fins al 8% d'interinatge en treballadors de la Generalitat.