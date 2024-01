Xavi Hernández: "El millor és marxar el 30 de juny"

El tècnic del FC Barcelona anuncia que no continuarà a final de temporada

"La dinàmica és molt negativa, moltes vegades no tinc explicació"

MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha anunciat en roda de premsa aquest dissabte que la seva carrera a la banqueta blaugranaa acabarà aquesta temporada, el 30 de juny, ja que, "com a culer", considera que és el que necessiten tant els jugadors com el club per canviar una dinàmica davant la qual no té explicació.

"Abans de les preguntes, voldria anunciar que el 30 de juny no continuaré com a entrenador del Barça. La situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Ja ho tenia decidit, però crec que és el moment", va dir en roda de premsa després de perdre 3-5 contra el Vila-real.

El tècnic blaugrana va trigar més d'una hora a sortir davant els mitjans a l'Olímpic Lluís Companys i quan ho va fer va prendre la paraula per anunciar el seu comiat, però a final de temporada. "El club necessita un canvi de dinàmica, com a culer, pensant en el bé dels jugadors", va dir després de perdre les seves opcions de títol a Supercopa i Copa del Rei els últims 10 dies.

"S'alliberaran, estaran més tranquils. Com a culer, el millor és marxar el 30 de juny. Ho donaré tot els mesos que queden, encara podem fer una gran temporada i això ajudarà a fer que la dinàmica canviï", va afegir el tècnic d'un Barça que es veu a 10 punts del Reial Madrid després d'un altre mal partit aquest dissabte.

"Això destensa la situació en general. Em sento el màxim responsable. És hora de valorar la feina, però crec que el projecte de jo com a entrenador ha d'acabar el 30 de juny. He pensat en el club. El club em tindrà pel que necessiti, jo seré una solució per a l'equip, però ara la solució, sent coherent, és que jo deixi la banqueta", va afirmar.

"Agrair la confiança, tenim un president que és l'hòstia, tots els que hi ha són molt vàlids. Hem estat reunits, ha estat una conversa molt humana. La confiança és absoluta, avui (dissabte) també me l'han mostrat, però penso que és el moment. És el club del meu cor, amb aquesta tensió fem un partit desgraciat. No s'ho mereixen els jugadors", va afegir.

El tècnic català va confessar que el 3-5 del Vila-real va ser un "partit cruel" i va explicar el desgast que ha patit els últims dos anys. "La sensació de ser entrenador del Barça és desagradable, és cruel, sents que et falten al respecte moltes vegades, que no et valoren la feina. Això és un desgast terrible a nivell de salut mental, d'estat d'ànim. Soc un 'tio' positiu, però l'energia va baixant, no té sentit continuar. Ho tinc decidit de fa temps i és una situació que ja afecta el club", va dir.

"Crec que estic fent el millor per a tothom, també egoistament per a mi, però he pensat en el club, en el president, en Deco, en els jugadors. Com que soc el màxim responsable, penso que necessiten un canvi de rumb, que és el millor. No vull ser un problema per al Barça. Penso que encara puc ser una solució d'aquí a juny, però la gran solució passa per deixar de ser l'entrenador el 30 de juny. És el millor per al club", va declarar.

"LA DINÀMICA ÉS MOLT NEGATIVA"

D'altra banda, Xavi va insistir en la necessitat de canviar la dinàmica com sigui. "Tinc la sensació que faig el correcte, que actuo amb sentit comú. La dinàmica és molt negativa, moltes vegades no tinc explicació. Cal canviar la dinàmica. Cal un canvi de rumb, avui (dissabte) em recordeu els dos títols, ara comenceu a valorar que s'han fet bé les coses", va dir.

"No ho he dit als jugadors, demà (diumenge) parlaré amb ells. No es mereixen la situació per la qual estem passant, els he vist molt fotuts avui (dissabte). He estat un home de club, he prioritzat el club per sobre de mi i ho continuaré donant tot perquè el club guanyi títols o que almenys l'afició se senti orgullosa", va acabar, pensant a "descansar" amb la seva família quan acabi la temporada.