Laporta: "Accepto la fórmula de Xavi perquè me la proposa una llegenda del barcelonisme"

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat que accepta "la fórmula" de Xavi Hernández, la de deixar la banqueta del primer equip a final de temporada, perquè és "una llegenda del barcelonisme", i ha recalcat que és "una persona honesta" i que "estima" el club i que per això confia en el seu "compromís" fins al final.

"Xavi em va comunicar que a final de temporada se n'aniria. Volia acabar la temporada, i és una fórmula que l'accepto perquè és Xavi qui me la proposa, que és una llegenda del barcelonisme. És una persona honesta que actua amb tota dignitat i que estima el Barça. El seu compromís i del seu staff és màxim fins al final de temporada", ha assenyalat en unes declaracions facilitades pel club.

Laporta ha visitat l'equip aquest diumenge a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i ha adreçat unes paraules als jugadors al vestuari, just el dia després que va perdre a casa contra el Vila-real (3-5) i que Xavi va anunciar que se n'aniria quan acabés la temporada.

A més, el màxim mandatari culer va reconèixer que no esperaven trobar-se en aquesta situació a hores d'ara. "Tenim ganes de remuntar aquesta situació, que no és agradable per a ningú. El que requereix el moment és màxima unió. El club, en aquests moments, està sota control institucionalment, econòmicament i socialment; en l'aspecte esportiu no estan sortint les coses com havíem planificat. Venim d'una temporada en la qual vam guanyar la Lliga i la Supercopa d'Espanya i pensàvem que amb una plantilla millorada tindríem més bones expectatives, però no s'està complint", ha subratllat.

Malgrat tot, confia en les opcions de l'equip blaugrana en el que queda de campanya. "La Lliga està difícil, però encara no està perduda; cal lluitar per quedar tan bé com sigui possible, sense descartar guanyar-la. Cal posar tot el que tenim per intentar guanyar la 'Champions'. Estem en l'eliminatòria contra el Nàpols, anem pas a pas i crec que amb compromís, amb més caràcter, sense perdre la concentració i amb l'entrenador donant-ho tot, que sé que ho farà, i amb els jugadors amb ple compromís podrem aconseguir a final de temporada algun dels objectius que ens hem marcat", ha indicat.

Finalment, Laporta ha enviat un missatge als aficionats barcelonistes. "Heu de pensar que aquesta és una temporada complicada, hem hagut d'anar a Montjuïc. Al final d'aquest any tornarem a l'Spotify Camp Nou si no hi ha cap imprevist i tot va com estava planificat. En primer lloc, vull agrair el compromís amb l'equip i el club, perquè l'afició està responent", ha explicat.

"Ahir (dissabte) vam tenir la segona millor entrada a Montjuïc, però ja no és només l'entrada, sinó l'afició animant en tot moment, en moments de màxima dificultat per a l'equip, i això els ho vull agrair. Els demano que continuin així, que tornin a fer l'esforç d'anar a Montjuïc i que tornin a animar el Barça el dia d'Osasuna", ha acabat.