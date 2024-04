Xavi Hernández: "Ens juguem un títol demà"

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha assegurat aquest divendres que per al seu equip és "vital" guanyar dissabte el Cadis al Nuevo Mirandilla si volen continuar lluitant per revalidar el títol de LaLiga EA Sports, que està difícil però serà possible en cas de victòria, motiu pel qual demana als jugadors que aparquin la Lliga de Campions.

"És un partit vital. Si no aconseguim guanyar, LaLiga es pot acabar. Hem de sortir molt endollats, si volem lluitar fins al final per aquesta Lliga, que està difícil, és demà. Cal guanyar demà. Són tres punts vitals, sabrem el que ha fet el líder abans i és transcendental. No crec que hagi d'extramotivar els futbolistes perquè ens juguem un títol demà", ha assegurat en la compareixença de premsa.

En aquest sentit, ha aportat que posarà un onze competitiu passi el que passi en el duel del Madrid contra el RCD Mallorca. "Hauré donat l'alineació abans del que passi en el partit del Madrid. Em preocupa més com estan els jugadors i així decidiré l'onze. Però anirem a guanyar el partit. Hem de deixar la Champions aparcada i centrar-nos en LaLiga perquè és vital per a nosaltres guanyar aquest partit", ha afegit.

Xavi Hernández anirà a Cadis amb la calculadora en mà i té molt clars els possibles escenaris. "Si fem la feina, com a mínim estaríem a 8 punts i si guanyem el clàssic de la següent jornada, a 5 punts. Si guanyem demà tenim opcions de Lliga, si perdem estarà gairebé sentenciada a favor del Madrid", ha acceptat. Per aquest motiu veu vital guanyar.

El seu Barça arriba, després de guanyar el PSG per 2-3 en l'anada dels quarts de la Champions, en bon moment. Amb tres mesos invicte, a més. "Estem en dinàmica positiva i guanyar ens aniria bé de cara a dimarts. Però davant tenim un rival que es juga la temporada", ha avisat.