Rubiales assegura que va demanar "un petonet" a Hermoso i ella li va donar "permís"

MADRID 11 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales ha assegurat aquest dimarts durant la seva declaració davant el jutge que va demanar "un petonet" a la jugadora Jennifer Hermoso i que ella li va donar "permís". "És com fer una abraçada. És totalment espontani", s'ha justificat.

Així s'ha expressat durant el seu interrogatori com a acusat en el judici a l'Audiència Nacional pel qual s'enfronta a una petició de dos anys i sis mesos de presó pels delictes d'agressió sexual i coaccions.

"Jo li vaig dir, escolta, oblida ja el penal, som campiones, això també és gràcies a tu. Sense tu no ho hauríem pogut aconseguir. Ella em va agafar molt fort sota les aixelles, em va aixecar i en caure doncs li vaig preguntar 'puc fer-te un petonet?' i em va dir: d'acord. Això és el que va passar", ha afirmat.

A preguntes de la Fiscalia, Rubiales ha llevat importància al petó en sostenir que fins i tot en dates assenyalades com Cap d'Any fa petons a la boca a les seves dues filles. "Si vostè veu algunes celebracions, per descomptat no es pot comparar el que ha guanyat un Mundial amb una UEFA National League, però jo em menjava a petons un munt de futbolistes", ha afegit.

Segons la seva versió, tot es va produir de manera coordinada. "Va ser simultània la pregunta, la resposta i posteriorment va venir el petó", ha explicat. En aquest punt, la fiscal Marta Durántez li ha preguntat "per què li va agafar el cap". "És com fer una abraçada. És que en aquell moment és totalment espontani. Com ella també va declarar immediatament després del partit", ha postil·lat.