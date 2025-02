Rubiales nega haver enviat als altres acusats per pressionar a Bell: "En cap moment"

MADRID 11 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales ha negat aquest dimarts durant la seva declaració davant el jutge que enviés "ni directament ni indirectament" als altres tres acusats en el judici a pressionar la jugadora Jennifer Hermoso perquè restés importància al petó que ell li va fer després de la victòria en el Mundial de futbol femení del 2023.

"Ni jo hi vaig enviar (l'exseleccionador femení) Jorge Vilda, ni jo vaig parlar en cap moment, ni directament ni indirectament, amb el senyor (exdirector de Màrqueting de la RFEF) Rubén Rivera, ni jo vaig dir a (l'exdirector de la selecció masculina) Albert Luque en cap moment que fes tal o qual cosa", ha aclarit en resposta a les preguntes de la Fiscalia en la vista oral per la qual s'enfronta a dos anys i sis mesos de presó.

L'acusat, no obstant això, posteriorment ha modificat la seva versió en reconèixer que "és probable" que sí que parlés amb Vilda després que ell li comentés que havia provat de veure's amb el germà d'Hermoso. "Jo li dic escolta, mira, a veure si parles amb ell, però no la primera vegada. La segona o la tercera vegada, (li vaig dir) escolta, si t'assabentes d'alguna cosa digues-m'ho", ha matisat.

"Vostè li va donar instruccions sobre què havia de dir? Li va transmetre que pressionés la jugadora?", li han preguntat. "No, per descomptat que no", ha afirmat Rubiales.

En relació amb el comunicat emès després del petó, Rubiales ha descartat que fos l'encarregat de redactar-lo. En les seves paraules, va ser l'aleshores director de Comunicació de la RFEF, Pablo García Cuervo, qui l'hi va ensenyar i ell va donar el vistiplau. El document estava escrit en primera persona des de la perspectiva d'Hermoso, utilitzant unes paraules que ella mateixa havia pronunciat a la Cadena Cope hores abans.

"Jo dic, bé, ha fet unes declaracions que la veritat han estat fantàstiques perquè és el mateix que penso jo i em sembla una bona idea que sobre aquestes declaracions es publiqui un comunicat o si vol tornar a parlar o el que sigui", ha explicat Rubiales.