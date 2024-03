El Reial Madrid i el FC Barcelona disputaran un clàssic de pretemporada a Nova Jersey (EUA)

MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -

El Reial Madrid i el FC Barcelona es tornaran a enfrontar un any més als Estats Units (EUA) durant la pretemporada estiuenca, aquesta vegada a Nova Jersey, on es veuran les cares el 3 d'agost en el Soccer Champions Tour en què tindran dos amistosos més.

Madridistes i blaugranes han convertit l'estiu en un moment per mesurar forces, projectes i novetats abans de començar la campanya i repetiran aquest enfrontament per tercera pretemporada consecutiva, i quarta vegada en territori nord-americà.

La primera vegada va ser l'any 2017, a Miami, amb victòria per 3-2 dels culers, i després va caldre esperar cinc anys més, el 2022, per veure el segon, també amb victòria blaugrana per 1-0 a Las Vegas. L'any passat, a Dallas, triplet de triomfs del Barça en guanyar per 3-0.

Ara, els dos equips es veuran les cares el 3 d'agost a l'Estadi MetLife de Nova Jersey, casa del New York Giants i els New York Jets de l'NFL i escenari de la final del pròxim Mundial del 2026, amb capacitat per a 82.500 espectadors.