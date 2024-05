La UNESCO concedeix el Premi Mundial de Llibertat de Premsa als periodistes palestins a Gaza

El president del Sindicat de Periodistes Palestins: "Els periodistes de Gaza han continuat fent el seu treball com a testimonis de la carnisseria que els envolta"

MADRID, 3 maig (EUROPA PRESS) -

La UNESCO ha atorgat el Premi Mundial de Llibertat de Premsa UNESCO/Guillermo Cano 2024 als periodistes palestins que estan cobrint el conflicte a Gaza per "la seva valentia i el seu compromís amb la llibertat d'expressió".

El reporter Nasser Abu Baker, president del Sindicat de Periodistes Palestins i vicepresident de la Federació Internacional de Periodistes, ha rebut el guardó en nom dels seus companys de Gaza.

"Els periodistes de Gaza han patit un atac de l'Exèrcit israelià d'una ferocitat sense precedents, però han continuat fent el seu treball, com a testimonis de la carnisseria que els envolta", ha declarat. "Aquest premi demostra que el món no els ha oblidat i ret homenatge al seu sacrifici per la informació", ha assenyalat en agraïment.

La cerimònia de lliurament del premi ha tingut lloc aquest dijous en la 31 Conferència del Dia de la Llibertat de Premsa que aquest any se celebra a Santiago de Xile. El premi creat al 1997 reconeix la contribució a la llibertat de premsa especialment en circumstàncies difícils i perilloses.

"En aquests temps de foscor i desesperança, volem transmetre un ferm missatge de solidaritat i reconeixement als periodistes palestins que estan cobrint aquesta crisi en circumstàncies tan dramàtiques. Com a humanitat, tenim un enorme deute amb la seva valentia i el seu compromís amb la llibertat d'expressió", ha declarat el president del jurat internacional que ha atorgat el guardó, Mauricio Weibel.

"Un any més, el Premi ens recorda la importància del compromís col·lectiu per garantir que els periodistes de tot el món puguin seguir duent a terme la seva labor essencial d'informar i investigar", ha assenyalat per la seva banda la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay.

Segons les dades ofertes per la Federació Internacional de Periodistes, més de 100 periodistes i treballadors dels mitjans de comunicació han mort a Gaza a causa de l'ofensiva israeliana des que va començar el conflicte amb els atacs de Hamas el 7 d'octubre del 2023. A més, denuncia l'organització, la major part dels periodistes que han sobreviscut als atacs han resultat ferits, desplaçats o han perdut a una persona estimada.