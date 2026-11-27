MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) ha anunciat aquest divendres la seva retirada del motociclisme durant la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial de motociclisme, i només una setmana després d'haver revalidat el seu títol de campió de MotoGP.
Amb un missatge al box de l'equip Ducati, el pilot ha anunciat que posa fi a una carrera esportiva en la qual ha obtingut vuit títols de la categoria reina i que iguala els de Giacomo Agostini, i deu en total, amb un de 125 cc i un de Moto2.