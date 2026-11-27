Jesús Hellín - Europa Press
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enaltit a X la figura de la "llegenda" del motociclisme Marc Márquez, que aquest divendres ha anunciat la seva retirada, i el Govern treballa per rebre'l al Palau de la Generalitat, han explicat fonts de la institució.
"Gràcies per tantes emocions, per no rendir-te mai, per ser un exemple d'esforç i superació i per portar el nom de Catalunya arreu del món. Sempre orgullosos de tu, Marc!", ha dit Illa en un missatge a X recollit per Europa Press.
El pilot de Ducati, que va guanyar la setmana passada el seu desè títol en motociclisme (8 Mundials de MotoGP, un de Moto2 i un altre de 125 cc) i iguala el rècord de Giacomo Agostini, ha anunciat la seva retirada durant la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, l'última cita del Mundial d'aquest any.