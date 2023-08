Jenni Hermoso: "En cap moment vaig consentir el petó"

La davantera desmenteix a Luis Rubiales en un comunicat de FUTPRO amb un centenar de jugadores recolzant a la seva companya



MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

La davantera de la selecció espanyola Jenni Hermoso va desmentir les explicacions del president de la Real Federació Espanyola de Futbol RFEF), Luis Rubiales, i va afirmar que "en cap moment" va consentir el petó a la boca que el dirigent li va donar a la celebració del títol mundial diumenge passat.

"Vull aclarir que tal com es va veure en les imatges, a cap moment vaig consentir el petó que em va propinar i, per descomptat, vaig buscar alçar el president. No tolero que es posi en dubte la meva paraula i molt menys que s'inventin paraules que no he dit", apunta Hermoso aquest divendres, a través d'un comunicat de FUTPRO.

La davantera madrilenya va deixar en mans de l'Associació de Futbolistes Professionals la defensa dels seus interessos, però Hermoso va decidir sortir al pas de les declaracions de Rubiales al matí en l'Assemblea Extraordinària a la Ciutat del Futbol. El president de la RFEF va descartar la seva dimissió, malgrat el cèrcol polític, social i esportiu, i va afirmar que el petó va ser consentit.

Rubiales va exposar que Hermoso el "va aixecar del terra", per agafar-lo per les cames i quan el va deixar el ettra es van abraçar. "I jo li vaig dir, oblida't del penal. Has estat fantàstica i sense tu no haguéssim guanyat aquest Mundial. Ella em va contestar, ets un crack. I jo li vaig dir, un piquito i ella em va dir, val", va agregar.

La davantera madrilenya ho va negar poc després en un comunicat de FUTPRO en el qual un centenar de jugadores, entre elles les 22 campiones del món a Austràlia al costat de Hermoso, mostren el seu suport a la jugadora i la seva "rotunda condemna davant una conducta que ha atemptat contra la dignitat de les dones".