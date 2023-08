Alexia Putellas i les campiones del món critiquen Rubiales: "Això és inacceptable; s'ha acabat"

MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

La futbolista internacional Alexia Putellas, del FC Barcelona, ha titllat aquest divendres com a "inacceptable" la no dimissió de Luis Rubiales de la seva presidència en la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), i ha recolzat a la seva companya Jenni Hermoso al costat d'altres integrants de la selecció espanyola femenina.

"Això és inacceptable. S'ha acabat. Amb tu, companya @JenniHermoso", ha dit Putellas des del seu compte a la xarxa social X. La doble guanyadora de la Pilota d'Or ha criticat així les excuses de Rubiales sobre el petó a els llavis que va donar a Hermoso, diumenge passat, durant l'entrega de trofeus del Mundial.

Putellas ha estat la primera de les campiones del món a pronunciar-se després de l'Assemblea General Extraordinària de la RFEF, on Rubiales ha reiterat que el petó a Hermoso va ser "consentit" i ha anunciat que es querellarà contra diversos components del Govern d'Espanya, per haver-lo acusat de comportaments masclistes.

La migcampista Aitana Bonmatí ha expressat a les seves xarxes socials que "hi ha límits que no es poden creuar" i que "això no ho podem tolerar". "Estem amb tu, companya", ha al·ludit a Hermoso.

D'igual manera, la portera Cata Coll ha tuitejat: "Quina pena em dóna que 23 futbolistes no siguem les protagonistes... s'ha acabat! Amb tu a mort, @JenniHermoso".

A més, l'atacant Athenea del Castillo s'ha unit als missatges de suport cap a Hermoso: "Estem amb tu, @JenniHermoso".

En la mateixa línia ha parlat Virginia Torrecilla, integrant del nucli dur de la selecció femenina durant molts anys: "S'ha acabat! Amb tu, @JenniHermoso".