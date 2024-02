Espanya es classifica per a la final de l'Europeu femení de bàdminton

L'equip liderat per Carolina Marín competirà aquest diumenge per l'or contra Dinamarca

MADRID, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

La selecció espanyola de bàdminton s'ha classificat per la final del Campionat d'Europa femení per equips, que s'està celebrant a Lodz (Polònia), després de superar aquest dissabte Escòcia (3-0) en les semifinals, i competirà aquest diumenge per la medalla d'or contra Dinamarca, que ha derrotat França (3-1) en l'altra semifinal.

L'equip espanyol, liderat per la capitana Carolina Marín i amb Clara Azurmendi, Beatriz Corrales, Paula López, Ania Setién, Lucía Rodríguez i Nikol Carulla com a components, ha tornat a derrotar les britàniques, contra les quals ja es van enfrontar i van vèncer en la segona jornada de la fase de grups.

La de Huelva, actual subcampiona del món, ha estat la primera a saltar a la pista 2 del Sport Arena de Lodz i ha pogut compensar la seva derrota de dijous contra Kirsty Gilmour. En un partit en el qual sempre ha portat la iniciativa, Marín ha signat la victòria per 21-15 i 21-11.

Després d'ella, Clara Azurmendi ha repetit enfrontament contra Rachel Sugden. La donostiarra ha afagat embranzida en l'ecuador del primer set i ha remuntat en els compassos finals del segon, quan ha segellat el seu triomf amb un últim punt d'infart (21-14, 21-18). Finalment, Beatriz Corrals ha certificat la passada a la final de les espanyoles amb un doble 21-7 contra Julie MacPherson en amb prou feines 25 minuts.

Ara, perseguiran l'objectiu d'emular el que van aconseguir a Bakú 2018, quan Lorena Uslé, Sara Peñalver, Elena Fernández i les ara veteranes Carolina Marín i Beatriz Corrales, acompanyades per Carlos Longo i Salvador Franco com a seleccionadors, es van penjar al coll la medalla d'or.