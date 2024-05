Puigdemont celebra que Banc Sabadell "es resisteixi" a l'operació del BBVA

Es tornaria a presentar als comicis en cas de repetició electoral, escenari que demana evitar

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha celebrat aquest dimarts que Banc Sabadell "es resisteixi", arran de la decisió de l'entitat bancària de rebutjar la fusió amb el BBVA.

"És una bona notícia que Banc de Sabadell es resisteixi a aquesta operació. És una mala notícia que puguem perdre el Banc Sabadell. Catalunya necessita que hi hagi bancs d'obediència catalana o bancs que tinguin molt focalitzat el seu interès en Catalunya. Tot el que pugui fer el Sabadell per mantenir la seva personalitat, crec que serà bo", ha sostingut en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

POLÍTICA IMPOSITIVA

En matèria econòmica, ha traslladat la voluntat d'abaixar, suprimir o modificar alguns impostos si és president de la Generalitat, fins i tot si no aconsegueix un nou sistema de finançament per a Catalunya, i ha descartat la possibilitat d'incrementar-los: "Anar a buscar els diners que ens falten a les butxaques dels catalans és una idea equivocada".

Sobre immigració, ha reiterat que tenen avançada amb el PSOE la llei de delegació de competències a la Generalitat sobre aquesta qüestió per abordar-la amb una "visió catalana".

"Hem de parlar de drets i deures. I és evident que el català és un factor de cohesió social. Volem que les persones que vinguin de fora s'integrin i contribueixin a l'esforç col·lectiu. La llengua catalana és essencial", ha afegit preguntat per si l'hauran de parlar.

INVESTIDURA

Després de reiterar que tornarà a Catalunya per al ple d'investidura sigui qui sigui el candidat, ha avisat que si la llei d'amnistia no es compleix disposa de "moltes maneres" perquè no el detinguin, i si passés, perquè el deixin en llibertat.

En cas que el detenguin, creu que seria "un fracàs de l'arquitectura de l'Estat espanyol" i no pas seu.

També ha apel·lat tothom a esforçar-se per evitar un escenari de repetició electoral però, que en cas que se celebrin un altre cop, s'hi tornaria a presentar i podria fer campanya "en igualtat de condicions" que la resta de candidats, ha dit.