Víctor Francos: "Suspendrem Rubiales de les seves funcions"

MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos, ha anunciat aquest divendres que suspendrà Luis Rubiales de les seves funcions com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), si el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) "ho considera oportú" i determina que ha comès "una falta molt greu".

"Rubiales ha dit que no dimitia, nosaltres li transmetem, amb tot el respecte institucional que ens mereix, que el camí d'aquest govern envers la presidència de l'RFEF avui ha acabat. El Govern central inicia avui (divendres) els tràmits perquè Rubiales hagi de donar explicacions davant el TAD i, si ho considera oportú, suspendrem Rubiales de les seves funcions com a president de l'RFEF", va avançar Francos durant una roda de premsa.

Des de la Subdelegació del Govern central a Tarragona, Francos va confirmar que el CSD elevarà aquesta tarda "una denúncia fonamentada davant el TAD", perquè el tribunal "pugui valorar si el que s'ha comès és una falta molt greu" i s'ha incomplert la llei de l'esport. "Si així ho consideren, podrem avaluar si aquesta falta molt greu suposa la suspensió de Rubiales", va reiterar.

"El Govern central ha decidit actuar per iniciativa pròpia, amb una denúncia fonamentada pròpia, atenent a les circumstàncies en les quals ens trobem. Aquesta denúncia arribarà aquesta tarda al TAD. Sol·licito una reunió extraordinària del TAD aquest dilluns i si considera que aquesta falta molt greu mereix l'inici de la tramitació, nosaltres convocarem de manera immediata la Comissió Directiva del CSD", va afegir.

El TAD haurà d'incoar l'expedient del mandatari després de la denúncia del CSD, perquè Francos convoqui aquesta Comissió Directiva per "instar la suspensió en les seves funcions del president" Rubiales. "Atenció. Sempre supeditada al fet que després el TAD hauria de resoldre com qualsevol tribunal i haurà de resoldre al marge de la meva opinió", va exposar.

"Si estem en disposició de fer-ho, el senyor Rubiales serà suspès de les seves funcions si el TAD considera que hi ha una falta molt greu i s'obri l'expedient", va repetir contundent Francos.

El president del CSD es va mostrar "molt clar i molt contundent", assegurant que Rubiales "no ha estat a l'altura". "Ni del que s'esperava, ni del que esperaven les jugadores i el Govern central, ni del que esperava la societat. Rubiales ha decebut en la seva reacció, no ha fet el que havia de fer, considerem que les explicacions que ha tornat a donar no es corresponen amb les seves actituds", va afirmar taxativament sobre el discurs de Rubiales en l'Assemblea de l'RFEF.

Pel secretari d'Estat per a l'Esport, la reunió celebrada aquest divendres a Las Rozas, "lluny de resoldre i calmar el context", el que ha fet és "avivar la polèmica, reafirmar la idea que havia de fer més passos". "Rubiales ha agreujat la situació, el Govern central no estarà impassible", va asseverar Francos.

"AVUI ERA EL DIA D'ABAIXAR LA MIRADA I DEMANAR DISCULPES"

Va lamentar l'actitud de Rubiales durant l'Assemblea, perquè "en comptes d'atacar hauria d'haver demanat disculpes". "Avui no era el dia d'atacar, avui era el dia de retrocedir, demanar disculpes, abaixar la mirada i intentar respondre una miqueta més als fets i al que la societat ens reclama", va reflexionar.

"És molt estrany que tothom vagi en contra direcció a l'autopista. És molt estrany. Això normalment no passa. Avui (divendres) Rubiales hauria d'haver fet aquesta reflexió de 'potser soc jo el que va en contra direcció'. Tenia l'opció de prendre un canvi de sentit i com que no ho ha fet, el Govern central el frenarà i frenarà aquest cotxe", va afirmar amb contundència.

I és que Francos va reconèixer que la intervenció del president de l'RFEF divendres al matí el "va sorprendre", perquè estava "convençut que la solució del final de l'Assemblea seria una altra", deixant anar una possible dimissió. Malgrat que va reiterar que aquesta era "una decisió que li corresponia a ell", perquè "el CSD no pot inhabilitar cap president federatiu".

"El CSD està per sobre de mi i la Federació Espanyola de Futbol està per sobre del senyor Rubiales. Nosaltres som totalment prescindibles, són les institucions les que perduren i les que han de fer front al futur", va destacar.

"EL GOVERN CENTRAL HA ACTUAT AMB CELERITAT"

Francos va revelar una conversa amb Rubiales en la qual li va dir "crec que aquest tema és greu, crec que has de rectificar amb contundència, si no ho fas t'equivocaràs". "I aquí va quedar, perquè la meva funció no és aconsellar el president de l'RFEF, sinó governar l'esport espanyol. Aquests dies sí que he tingut oportunitat de parlar amb gent del seu entorn, rellevant, transmetent-los el que estic traslladant avui a la ciutadania i intentant que les coses no acabessin com han acabat", va lamentar.

"Serà un procés complicat, no em vull trobar amb impugnacions o subterfugis formals que malmetin l'objectiu final. Estem a la disposició que això sigui el 'me too' del futbol espanyol, que sigui un canvi", va desitjar el president del CSD, que va demanar "posar cap" a l'assumpte.

En aquest procés, Francos ha defensat que el Govern central "ha actuat amb la màxima celeritat", en un procediment en el qual aniran "fins al final", però sense cometre "cap error formal" que provoqui "no assolir el fons". "I el fons és fer canvis profunds que ens puguin permetre que el futbol espanyol se senti en una situació més còmoda que com se sent avui", va manifestar.

Francos va aprofitar, a més, per demanar "disculpes" a les jugadores de la selecció espanyola campiona del món. "No mereixien aquesta setmana, mereixien una altra cosa. Tant de bo puguem tornar a celebrar, a somriure i a enorgullir-nos del que han fet. Avui, aquest triomf té mes valor", va dir.