Bagnaia guanya el primer pols a Jorge Martín a Xest

Maverick Viñales aconsegueix la pole

MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Maverick Viñales (Aprilia) ha aconseguit la pole per a la cursa de MotoGP Gran Premi de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial de motociclisme, en la qual el líder del campionat, l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), sortirà des de la primera fila, segon, en la seva lluita pel títol amb l'espanyol Jorge Martín (Ducati), que arrencarà sisè.

El vigent campió del món, que arriba al Circuit Ricardo Tormo de Xest amb 21 punts d'avantatge respecte del madrileny, podria revalidar aquest mateix dissabte la seva corona si suma quatre punts més que el de Madrid en la cursa a l'esprint. També li serviria aconseguir 16 punts aquest cap de setmana, independentment del que faci Martín, o fins i tot ser primer o segon en la cursa llarga de diumenge, tot i que no puntués dissabte.

Uns números que el situen com el gran preferit per guanyar el ceptre de la categoria reina. En el seu primer 'match ball', sortirà des de primera fila al costat de Viñales, que ha aconseguit la seva primera pole amb Aprilia, i el francès Johann Zarco (Ducati), que començarà tercer.

Per la seva banda, Martín sortirà sisè en una segona línia de graella en la qual també hi haurà l'australià Jack Miller (KTM) i el sud-africà Brad Binder (KTM), que se n'ha anat a terra l'última volta de la Q2.

En una jornada de condicions òptimes a Xest, 'Pecco' ha hagut de passar per la Q1, durant la qual ha marcat el millor temps entre els participants per garantir-se un lloc en la lluita definitiva per la pole. Era el primer cara a cara del dia amb Martín, si bé, en un primer moment, cap dels dos aconseguia signar cronos competitius.

Bagnaia es mirava de desfer de 'Martinator', que divendres es va dedicar a seguir la seva ombra per intentar desconcentrar-lo, mentre que el madrileny assolia la segona posició per darrere de Brad Binder (KTM). Quan quedaven cinc minuts per al final de la sessió, l'italià ha millorat el sud-africà en quatre dècimes i s'ha situat al capdavant.

Martín canviava la moto per mirar de sorprendre el seu adversari, però era 'Pecco' el que millorava el seu temps abans que Maverick Viñales (Aprilia) aconseguís, amb un espectacular 1:28.931, el rècord absolut de la pista. Els germans Márquez, amb les respectives caigudes, quedaven descartats de la lluita i tot se centrava en Martín, que en l'últim revolt no aconseguia retallar un Bagnaia que ja ho observava tot des dels garatges.

Entre la resta d'espanyols, Alex Márquez (Ducati) començarà vuitè, per davant de Marc Márquez (Repsol Honda) i de Raúl Fernández (Aprilia); Aleix Espargaró (Aprilia) arrencarà dotzè; Augusto Fernández (KTM) ho farà tretzè; Pol Espargaró (KTM), divuitè; i Alex Rins (Honda), vintè. Joan Mir (Repsol Honda) no participarà en les curses a conseqüència de la seva forta caiguda dels lliures de divendres.