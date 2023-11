Jorge Martín guanya l'esprint i porta la lluita pel títol de MotoGP fins diumenge

Bagnaia acaba cinquè i avantatja l'espanyol amb 14 punts

Marc Márquez puja al podi

MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) guanyat aquest dissabte en la cursa a l'esprint del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, última prova del Mundial de motociclisme, que estreny la lluita pel títol amb l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), per la qual cosa haurà de defensar aquest diumenge 14 punts de renda en la general respecte del madrileny.

Amb una actuació excelsa, Martín ha complert amb la seva part i ha signat un espectacular triomf --novè a l'esprint del 2023-- tot i sortir sisè, la qual cosa li ha permès anul·lar el 'match ball' de dissabte de 'Pecco' i arribar amb opcions a diumenge. Ara, només 14 unitats separen el transalpí de l'espanyol.

Per coronar-se campió de la categoria reina, el de San Sebastián de los Reyes hauria de guanyar la carrera de diumenge i que Bagnaia --que sortirà segon-- quedés sisè o pitjor. Si vencés i 'Pecco' fos cinquè, tots dos empatarien a punts i l'italià revalidaria el títol per nombre de victòries.

Tan bon punt s'han apagat els semàfors, 'Martinator' ha mostrat les seves cartes i ha passat de la sisena posició de sortida a la tercera en tan sols uns metres, de manera que s'ha col·locat a roda del seu gran rival. Un gir després ha avançat 'Pecco', si bé tots dos s'han colat i han propiciat que tant el sud-africà Brad Binder (KTM) com Marc Márquez (Repsol Honda) els passessin.

Bagnaia, conservador, ha optat llavors per no arriscar, mentre que Martín ha pujat fins la segona plaça en la volta 8, abans d'assaltar les posicions capdavanteres en la 10. La pressió pesava sobre el vigent campió del món, que continuava cinquè, però les posicions ja no han canviat fins a la bandera de quadres.

També ha estat poderosa l'actuació de l'octacampió Marc Márquez, que ha aconseguit un tercer lloc en el Gran Premi del seu comiat de Repsol Honda. A més, Maverick Viñales (Aprilia), que sortia des de la pole, ha acabat quart.

Per la seva banda, Alex Márquez (Ducati) ha estat vuitè; Augusto Fernández (KTM), desè, just per davant de Raúl Fernández (Aprilia); Aleix Espargaró (Aprilia), tretzè; Pol Espargaró (KTM), setzè; i Alex Rins (Honda), dinovè. Joan Mir (Repsol Honda) no hi ha participat per la seva forta caiguda en els lliures de divendres.