Yolanda Díaz proposa reduir una hora la jornada laboral, insisteix a apujar l'SMI i més impostos a la banca

TOLEDO, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Sumar a la Presidència del Govern central, Yolanda Díaz, ha protagonitzat un acte públic a Toledo en el qual ha avançat la seva intenció de reduir una hora la jornada laboral si aconsegueix comandar l'Executiu central, proposta a la qual ha sumat la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), ja que encara "no permet viure amb dignitat", o una estratègia per gravar més els beneficis de la banca.

Durant la seva intervenció, ha exhibit dades i gestió com l'augment de més del 40% del salari mínim interprofessional o la reforma laboral per assegurar que el vot a Sumar "és el que cal, el que val doble", per una raó "fonamental", i és que en tot aquest temps "la dreta, la mediàtica, la social, l'econòmica, la política, ha intentat instaurar un relat que consistia que ens carregaríem el país".

"Un relat que deia que jo enfonsaria Espanya, que aconseguiríem un 35% d'atur. Que deia que volíem fer caure la gent de l'agricultura", ha dit. "Han intentat aquest relat i no ho han aconseguit".

I tot perquè l'atur "està per sota de la mitjana del país en els millors temps d'Espanya", la qual cosa justifica que aquest relat "no és veritat, no ha quallat".

Com tampoc no "guanyarà", ha afegit, el relat de la dreta que "guanyarà", perquè la gent "votarà amb ganes" i sortirà a "defensar els seus drets".

"La reforma laboral cal defensar-la el 23 de juliol. Sabeu què ens hi juguem? Ens hi juguem la pròxima dècada. Ja ho van demostrar en la crisi financera, quan van retallar els nostres drets", ha exclamat.

Ha recordat com "es van carregar les renovables" o van fer que les persones "ho passessin molt pitjor". "El seu relat és retrocedir una dècada. Us demano que feu campanya amb força, amb esperança, perquè el seu relat no és veritat, no guanyaran les eleccions, les guanyareu vosaltres i la gent de bé d'aquest país".

SMI INSUFICIENT

Tal com ha defensat, malgrat la pujada del salari mínim interprofessional, "una persona que guanyi 1.542 euros al mes no pot viure amb dignitat".

És per això que ha insistit en el seu missatge que "tot i que la macroeconomia va bé, la vida de la gent no hi va tant", i Sumar vol governar per "canviar les vides, que es visqui millor, que hi hagi una cistella de la compra amb dignitat".

Sobre el sector bancari a Espanya, ha comentat que "s'acaben de repartir sense vergonya 32.000 milions d'euros abans d'impostos". "Els farem pagar més, volem sanitat digna, dependència digna, administracions de justícia dignes, i volem una mica més, que el salari mínim, a diferència del que vol el PSOE, continuï pujant".

Ha de continuar pujant, segons les seves dades, perquè a Espanya encara estan "a 25 punts de diferència de la mitjana europea", i aquest salari mínim "és la millor eina per garantir que no hi hagi pobresa".

Tot això s'argumenta entorn d'una intenció, la que "la gent no faci hores extra impossibles sense pagar" i acabar amb els contractes a temps parcial, que afecten "sobretot el sector femení".

"Voteu-nos per reduir la jornada laboral a 32 hores sense reducció del salari al nostre país. Això és absolutament possible. Es pot sortir una hora abans", ha subratllat.

En aquest punt de la intervenció, ha recordat la seva proposta de facilitar 20.000 euros de finançament a joves que facin 18 anys perquè puguin emprendre, i que muntar un negoci "no vagi lligat als pares" ni "a un cognom", una mesura "modesta", però "clau".

REPTE A FEIJÓO

Durant el seu discurs, s'ha adreçat directament al candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, que compareixia al mateix temps a escassos quilòmetres del seu acte, a l'Hotel Beatriz de Toledo. "No és votable, falta a la seva paraula".

Sobre aquest argument ha asseverat que el país "té dret a saber per què amaga" els seus futurs pactes amb Vox i amb el líder d'aquesta formació, Santiago Abascal, que seria "el seu vicepresident".

"Ho volem saber i que expliqui per què la seva aportació a la política espanyola és posar els ultres reaccionaris de Vox en els seus governs, que trepitgen els drets de les dones, del col·lectiu LGTBI, del diàleg social i dels treballadors del nostre país", ha indicat.

Ha insistit en aquest punt a discutir cara a cara amb Núñez Feijóo sobre la reforma laboral i confrontar "dos models de vida, el de Sumar, el de viure millor, el dels treballadors; o el de retallar, retallar i retallar", que és "l'única cosa que sap fer" el líder del PP.

En la mateixa línia, ha tornat a instar el PP a retirar el recurs judicial del Tribunal Constitucional si és cert que ara estan conformes amb la reforma laboral que ella va impulsar des del Govern central.

La candidata a la Presidència del Govern d'Espanya per Sumar, que ha iniciat la seva intervenció a Toledo animant a votar la seva opció el 23 de juliol perquè això significa "votar en defensa del Tajo", i ha afegit que el diumenge de les eleccions "va de les nostres vides, no del futur de ningú".

La sala del Palau de Congressos de Toledo on s'ha celebrat aquest acte --amb capacitat per 250 persones-- s'ha quedat petita per acollir les persones que s'han acostat a escoltar Yolanda Díaz, de tal manera que la candidata ha parlat amb els que s'han quedat fora, als quals ha demanat disculpes per aquest fet.

SUMAR, PROJECTE "D'ESPERANÇA"

Prèviament, el secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, que s'ha presentat com a veí de la ciutat, ha assegurat que Sumar "és la clau que no només hem construït el millor de la història democràtica del país, sinó que ho continuarem construint".

Durant la seva intervenció també ha fet referència a la reforma laboral acordada "davant de la patronal, que volia tornar a fer el que fa el PP, i que es voldrà carregar si arriba al Govern central, perquè és la que garanteix drets i la que necessita Sumar".

"Aquest projecte és el de l'esperança, no només serveix per derrotar l'adversari", sinó per "construir una democràcia sòlida, pròspera, en la qual ningú es quedi enrere i no es negui el canvi climàtic".

Per la seva banda, la candidata de Sumar per Toledo al Senat, Irene Arcará, ha aprofitat la presència del candidat del PP a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, aquest diumenge a la capital, per evidenciar les diferències que, al seu parer, hi ha "entre esquerra i dreta".

El discurs de la dreta és el de la por, però l'esquerra el que fa és "il·lusionar", i per això Sumar demostra el que ha fet i "el que continuarem fent". Per la seva banda, Ólga Ávalos, número 2 de la llista al Congrés per Toledo, ha defensat la necessitat de comptar amb un habitatge digne i ha ressenyat que "Sumar va d'esperança i de no perdre més drets".

Abans de Yolanda Díaz ha parlat el cap de llista de Sumar al Congrés per Toledo, Marta Romero, que ha parlat de la vida de la seva àvia i la seva mare, ha incidit que el "vot útil és a Sumar". "Tinguem-ho en compte, difoneu-ho el màxim possible, perquè val la pena votar" per aquest projecte.