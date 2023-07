Yolanda Díaz proposa donar 20.000 euros als joves que facin 18 anys perquè puguin "emprendre o formar-se"

MADRID, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central, ministra de Treball i candidata de Sumar a la Presidència del Govern central, Yolanda Díaz, ha proposat donar 20.000 euros als joves que facin 18 anys perquè puguin "emprendre o formar-se".

Així ho ha exposat en una entrevista publicada aquest diumenge pel diari 'El Mundo', en la qual ha subratllat que es tracta d'una proposta "ambiciosa" que pretén "combatre el principal problema d'Espanya, que és la desigualtat".

"Quan un jove arribi a la majoria d'edat accediria a aquest ingrés. Emprendre no pot estar lligat a l'origen dels pares. Li ho diu algú que va muntar un despatx d'advocats demanant un préstec", ha assenyalat Díaz, per precisar que els fons per a aquesta proposta sortiria dels impostos amb un "cost fiscal i un impacte del 0,8% del PIB". "Parlem d'uns 8.000 milions", ha especificat.

Així mateix, ha asseverat que es tracta d'una proposta "conservadora" perquè "hi ha activitats que no se sostenen amb 20.000 euros", però ha reivindicat que "afavorirà projectes cooperatius i col·lectius" i servirà per "ajudar el posicionament dels joves".

"A Espanya ser jove és molt difícil. Més encara quan hem tingut governs 'nini', perquè no han donat ni solucions ni alternatives a la joventut", ha postil·lat en explicar aquesta mesura que considera necessària com pujar el salari mínim interprofessional (SMI).

En aquest sentit, ha assenyalat que tot i que el president del Govern central, Pedro Sánchez, digui que l'economia va com "una moto" i les dades macroeconòmiques siguin bones, "això no es correspon amb la microeconomia".

"Si la mitjana salarial són 1.542 euros al mes, és que la gent viu malament. Em causa estupor veure com alguns polítics es queden només amb unes dades i n'obliden unes altres. La realitat és que hi ha un 12,7% d'atur", ha indicat.

Díaz, que també ha insistit en la seva proposta de reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals "sense perdre productivitat ni rebaixar els salaris", també ha reaccionat al canvi de posició del PP sobre la reforma laboral.

"FEIJÓO NO TÉ ESCRÚPOLS"

En aquest context, ha advertit que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no dona confiança". "Al matí diu una cosa i a la tarda la contrària", ha criticat, per alertar que Feijóo ha avançat que "si arriba al Govern central farà ajustaments" en la reforma laboral.

"Doncs no se'n fiïn. Conec bé quins són els ajustaments que farà i tenen a veure amb la temporalitat laboral i l'article 15. És un home que projecta incerteses", ha avisat, per afegir que "Feijóo no té escrúpols ni paraula": "La seva única vocació és aconseguir el poder al preu que sigui".

També ha assenyalat que "no ajuden" els "canvis de posició" de Sánchez i ha defensat que quan es fan "cal comparèixer i explicar-los". En aquest sentit, ha apuntat en concret a la preocupació per habitatge després del Consell de Ministres que "va eliminar el topall al lloguer".

SUMAR, "DECISIU"

Qüestionada sobre el fet que Sánchez presenti Sumar com un "tiquet electoral", Díaz ha advertit que "quan els polítics fan això mostren fragilitat" i ha lamentat que a la Presidència li "interessa" fer de Sumar "una crossa del PSOE".

"No hi ha govern progressista sense Sumar. Per tant, el caràcter decisiu de Sumar és clar. Hi ha partit i guanyarem", ha afegit, per precisar que la seva formació "apel·la a les majories socials a les quals Podem va deixar d'interpel·lar en els últims anys.

La vicepresidenta segona del Govern central també ha mostrat la seva preocupació per un possible Govern central amb Feijóo de president i el líder de Vox, Santiago Abascal, en la vicepresidència. "És un Govern central deliberadament pensat contra les empreses, contra els treballadors, contra el diàleg social, les dones i les persones LGTBI. I a favor d'aquests pocs que representen les grans rendes. Estan disposats a trepitjar, com ja fan, els drets de les dones i de les persones LGTBI", ha sentenciat.