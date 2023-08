Yolanda Díaz assegura que el 23-J "les urnes van parlar": "Ens van dir que hem de formar un govern progressista"

La vicepresidenta i la portaveu al Congrés de Sumar, Marta Lois, avancen que també treballen per una Mesa del Congrés "progressista"



SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social en funcions, Yolanda Díaz, ha assegurat que el passat 23 de juliol "les urnes van parlar" i, ha recalcat, "van dir que s'ha de formar un govern progressista".

Així s'ha expressat aquest diumenge la també líder de Sumar a O Carballiño (Ourense), on ha fet declaracions al costat de la recentment nomenada portaveu al Congrés de la coalició, Marta Lois.

"Al setembre arrenca el curs escolar, el curs de la vida de la gent, amb dificultats, amb problemes. Una ciutadania que no té a veure amb el temps polític. Per això faig una crida a totes les formacions polítiques perquè siguin capaces d'arribar als acords necessaris per facilitar un govern per al nostre país", ha defensat Díaz.

En aquest sentit, ha assenyalat que "les urnes van parlar" el passat 23 de juliol i "el que van dir és que hem de formar un govern progressista". "Van dir que hem de continuar avançant, guanyant drets. Ningú no entendria, en aquest país, que aquestes eleccions fossin una reculada, una interrupció", ha assegurat.

La vicepresidenta considera que el Govern d'Espanya ha fet "moltes coses, però ara toca fer-ne més" i guanyar "més drets laborals, ecològics i d'igualtat". "D'això va la política i és el que espero que passi en els pròxims mesos", ha comentat.

NEGOCIACIONS PER A LA MESA DEL CONGRÉS

Yolanda Díaz i Marta Lois han evitat confirmar si Sumar negocia amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a favor d'una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, i s'han limitat a confirmar que "des del minut u després de les eleccions hi ha persones que treballen per tenir un govern progressista a l'Estat espanyol".

Quant a les negociacions per presidir la Mesa del Congrés, les líders de Sumar no han avançat res concret, però han afirmat que "la Mesa ha de donar resposta al que van votar els espanyols". "El que té sentit és que l'òrgan de màxima importància sigui conforme al que va votar la ciutadania. Treballem per tenir una Mesa progressista", defensen.

En aquesta línia, Lois ha dit que "de vegades hi ha moments en què les forces polítiques insinuen que hi ha acords, però els acords de debò s'exposaran públicament quan correspongui". Ara, ha incidit, es duen a terme reunions "molt importants" i "amb discreció".