Yolanda Díaz aposta per un "acord territorial" per aconseguir la investidura

BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central en funcions, Yolanda Díaz, ha apostat aquest diumenge per un "acord territorial" que inclogui l'independentisme per aconseguir una investidura de govern.

"El que és bo per a Espanya i per a Catalunya és tenir una democràcia sòlida i robusta", ha dit en una entrevista per a 'Prensa Ibérica' publicada a 'El Periódico de Catalunya', i ha elogiat la pluralitat cultural i lingüística a Espanya.

NO "INCENDIAR" CATALUNYA, SINÓ DIALOGAR-HI

Díaz ha destacat que hi ha un problema polític a Catalunya que s'ha de resoldre amb diàleg, i ha afegit que no està en posicions d'"incendiar Catalunya".

"El lideratge de Feijóo s'apaga. Ens està fent perdre el temps amb una investidura fallida", i ha afegit que un govern de PP i Vox empitjoraria les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya.

La líder de Sumar ha advertit que hi ha partits que no veuen amb mals ulls una repetició electoral i considera que aquests partits "seran penalitzats pels ciutadans" en cas que succeís.

Sobre les negociacions de Sumar amb el PSOE, ha dit: "Fa 15 dies Sumar va remetre al PSOE la seva proposta programàtica i esperem avanços".

Ha remarcat la necessitat urgent de formar govern pels elevats preus en aliments o gasolina: "Com més allarguem la investidura, pitjor serà la situació dels espanyols i les espanyoles".