Yolanda Díaz afirma que PP i Vox fan "campanya a tota Espanya en contra de Catalunya"

Reitera el compromís de Sumar amb la reforma de l'horari laboral i la pujada de l'SMI

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segona del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmat que PP i Vox estan fent "campanya a tota Espanya en contra de Catalunya".

Ho ha dit aquest diumenge en un acte de Sumar-En Comú Podem al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Barcelona) que ha reunit unes 300 persones, entre les quals la número 1 per Barcelona, Aina Vidal; el número 2, Gerardo Pisarello, i la número 6, Candela López.

Díaz ha reivindicat un país on es pugui parlar català, gallec i basc, i ha afegit: "Espanya és molt més del que ens volen vendre des de la coalició del no a Catalunya".

"Si Catalunya es posa dempeus, si us mobilitzeu, sense cap mena de dubte el vot serà decisiu no per guanyar aquestes eleccions, sinó per guanyar en tota la pròxima dècada", ha defensat.

SALARI "INSUFICIENT"

Ha assegurat que aquestes eleccions "van de la cistella de la compra, van de la hipoteca, van de la gent que no pot pagar el lloguer", i ha sostingut la seva proposta de donar un xec de 1.000 euros als hipotecats afectats per l'alça de l'euríbor.

Per això, ha reiterat que Sumar treballarà per apujar més el salari mínim interprofessional (SMI) perquè a Espanya hi ha "un diferencial negatiu de 25 punts amb els salaris de mitjana europeus".

També ha recordat la seva aposta per reduir l'horari laboral, una mesura que veu "absolutament necessària" i que, segons ella, està demostrat que dispara la productivitat d'un país.

"NO GUANYARAN LES ELECCIONS LES DRETES"

Ha assegurat que "no guanyaran les eleccions les dretes al nostre país", i que Sumar farà la seva tasca perquè ja han demostrat que poden millorar la vida de les persones, en les seves paraules.

Aprofitant la presència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acte del partit a Castella i Lleó, Díaz ha lamentat que la formació ha "suprimit el servei de mediació, han suprimit el diàleg social a Castella i Lleó, i aquest és el seu programa per a la resta d'Espanya".

La també ministra de Treball i Economia Social ha assenyalat que la política útil és "no fer soroll, és arribar al Ministeri sabent que defensaràs la teva gent".

APUNTA QUE LES PUJADES DE TIPUS SUPOSARAN RETALLADES

Díaz ha apuntat que "qualsevol que estigui defensant avui la pujada de tipus que el Banc Central Europeu (BCE) està desplegant li ha de dir clar a la societat que això suposarà retallades a l'educació i sanitat de la nostra gent".

Abans de començar l'acte, Díaz ha sortit a saludar al costat de Vidal els centenars de persones que no han pogut entrar a l'auditori, als quals ha demanat que es mobilitzin: "Aquesta campanya va de les vostres vides", els ha dit.