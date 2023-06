Vidal (Comuns) acusa Junts i ERC d'haver-se "resignat a perdre" en les generals

"Amb els nostres vots no hi haurà cap alcalde ni president de dretes", defensa



CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 juny (EUROPA PRESS) -

La número 1 per Barcelona de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha acusat aquest diumenge Junts i ERC d'haver-se "resignat a perdre" en les eleccions generals del 23 de juliol.

Ho ha dit en un acte de Sumar-En Comú Podem al barri de Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat (Barcelona) al costat de la líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz; el número 2 per Barcelona, Gerardo Pisarello, i la número 6, Candela López, en el qual han assistit 300 persones i se n'han quedat fora unes 250.

"Pretenen fer-nos creure que això és defensar Catalunya. No, donar aquestes eleccions per perdudes és abandonar Catalunya, i no ho permetrem", ha afegit.

Vidal ha assegurat que "defensar Catalunya no és fer un front amb el partit que ha permès a l'extrema dreta fer un govern a Ripoll", i ha criticat els partits que aposten per la construcció de macrocasinos o l'ampliació de l'aeroport de Barcelona.

"Amb els nostres vots no hi haurà cap alcalde ni president de dretes", ha defensat, i ha elogiat la feina feta fins al moment pel president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens.

FEMINISME

Ha criticat que "el primer que ha fet la dreta" quan ha entrat en algun govern després de les municipals és, segons ella, eliminar regidories, prohibir minuts de silenci i posar en llocs de responsabilitat persones que ha qualificat de negacionistes climàtics i antiavortistes.

"Hem hagut d'aguantar un debat sobre si un divorci justifica l'assetjament", ha retret, i ha recordat que a Espanya ja han mort 22 dones durant el 2023 per violència masclista.

RETALLAR LA JORNADA LABORAL

Ha aplaudit la proposta de Yolanda Díaz de retallar la jornada laboral a un màxim de 37,5 hores setmanals el 2024: "Volem més vida i més temps lliure".

La número 1 per Barcelona ha apuntat que a Espanya es treballa, de mitjana, 300 hores més que a Alemanya, i que "treballar menys no és una bogeria", sinó el que s'ha guanyat la classe treballadora.

PISARELLO I LÓPEZ

"Sabem que el PSOE no farà mai les polítiques progressistes que necessitem si no hi ha unes esquerres sòlides, unides i renovades que els obliguin a fer-les", ha destacat Pisarello, que ha afegit que ha vist fer a Díaz el que ningú ha fet en 40 anys de democràcia.

López ha demanat el vot perquè "si el que es vol és que continuï apujant el salari mínim, cal votar a qui ha apujat el salari mínim; si el que es vol és continuar creant llocs de treball de qualitat, cal votar a qui ha liderat la reforma laboral".