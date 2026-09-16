Von der Leyen, sobre Ceuta: "La frontera de Ceuta és la frontera d'Europa i Europa és aquí per vosaltres"

BRUSSEL·LES 16 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha triat el ple del Parlament Europeu per adreçar-se aquest dimecres als espanyols, i als ceutins en particular, per assegurar més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma que "la frontera de Ceuta és la frontera d'Europa" i proclamar que, per això, "Europa hi serà" per ajudar-los.
"Ceuta és Europa i Europa serà aquí per vosaltres", ha dit davant el ple del Parlament Europeu reunit a Estrasburg (França) durant el discurs sobre l'estat de la Unió (SOTEU, per les seves sigles en anglès) amb el qual repassa els reptes pendents per a la Unió Europea i apunta al 'full de ruta' que el seu executiu vol impulsar en el que resta de legislatura per abordar-los.
En aquest context, ha insistit en la necessitat que els 27 apliquin el Pacte de Migració que endureix la frontera exterior i agilitza les deportacions, alhora que ha apuntat noves mesures per mirar que la Unió reaccioni amb urgència a eventuals crisis futures similars a la de Ceuta, si bé la conservadora alemanya ha evitat tota referència al paper del Marroc en l'entrada irregular de gairebé 80.000 persones a finals de juliol.
"Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per això, vull adreçar-me directament als espanyols. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya. Ceuta és Europa. I Europa serà aquí per vosaltres", ha reblat.
Dimarts , el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ja va advertir que la "prioritat" en la crisi de Ceuta continua sent "retornar ràpidament tots" els migrants que van passar la frontera de manera irregular des del Marroc els passats 30 i 31 de juliol i encara són a la ciutat autònoma sense dret a romandre en territori de la Unió.
Brussel·les sosté que ha mantingut bons i constants contactes amb les autoritats espanyoles des del primer moment de l'entrada massiva de migrants i també destaca la cooperació del Marroc per acceptar-ne la ràpida devolució.
Precisament Brunner viatja aquest dijous a Madrid per veure's amb els ministres de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres; amb el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; i amb la d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu del Govern central, Elma Saiz. Tot i que Brunner no ho ha esmentat, el PP ja va avançar fa dies que el comissari es veurà amb Alberto Núñez Feijóo durant ell viatge.