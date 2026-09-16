Von der Leyen proposa que el Canadà sigui membre associat de la Unió Europea

Pierre Teyssot / Agf / Zuma Press / Europa Press
BRUSSEL·LES 16 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat obrir la porta al fet que el Canadà esdevingui "el primer membre associat" de la Unió Europea (UE), com a part d'una nova etapa en les relacions bilaterals amb la qual reforçar els seus llaços econòmics, tecnològics, industrials i de defensa.
En presència del primer ministre del Canadà, Mark Carney, la cap de l'executiu comunitari ha proposat fer aquest pas durant la seva intervenció en el discurs sobre l'estat de la Unió (SOTEU, per les seves sigles en anglès) davant el ple del Parlament Europeu reunit a Estrasburg (França), que ha rebut el dirigent canadenc entre aplaudiments i que ha pronunciat un discurs a l'Eurocambra aquest dijous.
"Estimat Mark, he dit que hem de replantejar urgentment les nostres aliances. Per això, m'agradaria treballar amb tu per obrir la porta al fet que el Canadà esdevingui el primer membre associat de la Unió Europea. Compartim un oceà, uns mateixos valors i una mateixa manera de veure el món. I ara també construirem el nostre futur comú", ha dit l'alemanya, entre una ovació i aplaudiments a Carney en el ple.
Von der Leyen ha emmarcat la proposta en la necessitat de "reimaginar urgentment" les aliances de la UE davant la "fractura" del sistema internacional basat en normes, després de defensar que Europa ha de construir noves coalicions amb socis que comparteixin els seus valors per reforçar així la seva resiliència i les seves democràcies.
"En aquest nou món, hem de replantejar urgentment les nostres aliances i construir coalicions globals per reforçar la nostra resiliència i les nostres democràcies. I també aquí només Europa, per la seva grandària i el seu poder, pot prendre la iniciativa. Per això he convidat avui el primer ministre del Canadà, Mark Carney", ha afegit, la presència del qual ha definit com "un símbol de l'amistat duradora" entre tots dos pobles.