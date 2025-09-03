Urtasun afirma que el Consorci del Patrimoni a Tarragona reforçarà la seva capitalitat cultural

La nova Biblioteca Pública de l'Estat estarà a l'antiga Tabaquera, amb 20 milions d'inversió
TARRAGONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmat aquest dimecres que la constitució del Consorci de Gestió del Patrimoni de Tarraco reforçarà la capitalitat cultural i patrimonial de la ciutat, i que es tracta d'un "pas històric" per a la ciutat i el seu llegat arqueològic.
Ho ha dit a l'acte de constitució del Consorci, al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, junt amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales; la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas.
Urtasun ha sostingut que la inversió per part del Ministeri, que ha xifrat, entre les diferents actuacions, algunes de la cuales ja en marxa o completada, en 19,3 milions d'euros, ajudarà a transformar el projecte museogràfic.
"Transformarà completament l'exposició en un discurs més accessible i interactiu per entendre l'època romana a Catalunya", i ha apuntat a actuacions a diferents enclavaments, com la Necròpoli paleocristiana, que ha definit com una joia del patrimoni mundial i que creu que ha estat massa temps tancada de forma parcial.
Ha afegit que, des del Govern central, acompanyaran a l'Ajuntament en la celebració de l'efemèride dels 25 anys des de la declaració de patrimoni mundial per part de la UNESCO del conjunt arqueològic, i ha garantit el seu compromís a fer "més accessible aquest llegat perquè la ciutadania el pugui gaudir" i el coneguin i l'apreciïn futures generacions.
"EXCEL·LENTÍSSIMA COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL"
Urtasun ha defensat que el ministeri ha fet una aposta molt important per reforçar la capitalitat patrimonial i cultural de la ciutat perquè estigui al lloc que li correspon a nivell cultural i internacional: "És i ha de ser reconeguda com una de les grans capitals culturals de Catalunya i d'Espanya".
En aquest sentit, ha advocat per fer viu i útil el patrimoni "que ha resistit segles i segles", per la qual cosa ha agraït i lloc en relleu l'excel·lentíssima col·laboració institucional per a la constitució del consorci.
"En aquests temps que corren, veure institucions juntes, de la mà, treballant en una mateixa direcció per preservar el patrimoni d'una capital cultural tan important com és aquesta ciutat, crec que és una excel·lent notícia", ha valorat.
BIBLIOTECA NACIONAL
Durant la seva intervenció, Urtasun ha anunciat que el Ministeri ha decidit situar la nova seu de la Biblioteca Pública de l'Estat a Tarragona al complex de l'antiga Tabaquera.
Ha afirmat que és una decisió consensuada amb la resta d'administracions implicades, especialment amb l'Ajuntament, i que d'aquesta forma, la biblioteca ocuparà un espai d'uns 10.000 metres quadrats, unes 5 vegades major a l'espai de l'actual biblioteca, al carrer Fortuny.
Comptarà amb una inversió de més de 20 milions d'euros per a les obres de reforma i dotació, en el que serà, segons Urtasun, un equipament cultural de referència compartit amb altres institucions culturals: "Finalment, Tarragona tindrà la Biblioteca Pública de l'Estat que mereix", ha conclòs.