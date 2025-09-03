Illa assegura que amb el Consorci del Patrimoni de Tarraco s'han "fet els deures" pendents

Viñuales es compromet a gestionar el llegat arquitectònic "amb rigor"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sostingut aquest dimecres que amb la creació del Consorci de Gestió del Patrimoni de Tarraco les diferents administracions implicades han "fet els deures" que tenien pendents, després d'uns anys en els quals no ho havien fet suficientment bé, en les seves paraules.
Ho ha dit en l'acte de constitució del Consorci de Gestió del Patrimoni de Tarraco, al Museu Nacional Arqueològic junt amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; l'alcalde, Rubén Viñuales; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas.
"És molt important cuidar la història, i per això és important, entre altres moltes raons, l'acte que fem avui, perquè no estàvem fent-ho massa bé aquí a Tarragona, on hi ha molta història", ha dit, i ho ha exemplificat amb el fet que el museu i la Necròpoli romana hagin estat, textualment, massa temps tancades al públic.
COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL
Ha considerat important disposar de l'eina que serà el consorci per a la gestió del llegat arquitectònic de la ciutat, i ha assenyalat que, més enllà dels compromisos d'inversió de les diferents administracions, era important que estiguessin "totes" implicades.
"Tots tenim coses a dir, o perquè som titulars d'una part del patrimoni, o perquè competencialment tenim participació en el que es decideixi fer", ha afegit, i ha assenyalat la importància de la col·laboració entre les administracions.
"En moments de banalització del llenguatge i d'excessiva crispació, que des del meu punt de vista tampoc es correspon amb la realitat social i econòmica ni de Catalunya ni d'Espanya, es projecta una imatge de permanent confrontació. No, mirin, avui la foto és de col·laboració. I és el camí, és l'únic camí", ha valorat.
Finalment, ha posat en relleu la importància de Tarragona per a Catalunya i Espanya en àmbits com la indústria, el turisme o per la seva importància demogràfica, però també per la seva cultura: "Un país també és la seva cultura. I la cura que es té de la seva cultura".
RUBÉN VIÑUALES
L'alcalde Viñuales ha considerat que aquest dimecres serà un dia "marcat a la història de Tarragona", i ha defensat que el consorci és un pas endavant administratiu i tècnic, però sobretot emocional i identitari, i s'ha compromès a gestionar-ho amb rigor.
"La veritable grandesa de Tarraco no és només haver estat, sinó seguir sent. I això només és possible si cuidem aquest llegat, si el gestionem amb rigor i si el compartim amb el món de forma intel·ligent i responsable. El consorci que avui constituïm respon a aquesta necessitat", ha afirmat.
Ha considerat que s'ha aconseguit gràcies a la cooperació institucional i la voluntat comuna entre administracions, i ha definit el consorci com un instrument que és "molt més que una eina de gestió".
"No és només gestionar monuments, es tracta de donar vida a aquests espais, de fer que cada nen i nena de Tarragona conegui la història que trepitja, de fer que cada veí i veïna se senti orgullós i orgullosa de viure en una ciutat que és patrimoni del món", ha sostingut.
NOEMÍ LLAURADÓ
Per la seva banda, Llauradó ha afirmat que des de la Diputació no van dubtar "ni un sol moment" en que havien de col·laborar amb el consorci, per la importància de preservar el llegat, i perquè l'abast territorial del patrimoni va més enllà de la ciutat de Tarragona.
Ha valorat que el patrimoni és un gran actiu del turisme cultural i familiar que volen impulsar per diversificar l'oferta, per descentralitzar-la i desestacionalitzar-la: "És evident que es crea una eina molt potent. És un pas determinant, clau, que evidencia aquesta voluntat de sumar esforços".
JOAN PLANELLAS
Finalment, l'arquebisbe Planellas ha sostingut que el consorci és la primera pedra per potenciar la difusió, conservació i investigació del conjunt romà, ha agraït el "tracte exquisit" rebut per part de les administracions, i ha recordat el paper de l'arquebisbat liderant projectes d'investigació, formació i difusió en aquest àmbit.
"Si les nostres institucions som capaces, i ho som, d'anar juntes en aquest apassionant projecte, creant dinàmiques de confiança i de treball efectiu, i li sumarem les aportacions i la il·lusió de la nostra ciutadania, que es palpa, serem capaces de convertir el nostre territori en un focus cultural de gran rellevància internacional", ha defensat.