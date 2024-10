BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

Uns 700 conductors professionals de transport de viatgers per carretera, segons fonts sindicals, s'han concentrat a la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona aquest dilluns convocats per la UGT i CCOO per reclamar la jubilació als 60, i han començat a recórrer la Gran Via en direcció a la seu de Foment del Treball.

El responsable del sector d'UGT de Catalunya, Juanjo Pérez, ha assegurat que està previst que també s'uneixin a la marxa, que avança per un dels laterals de la calçada, altres grups de manifestants.

Els sindicats també han convocat concentracions a les 11.30 hores a Lleida, davant l'estació d'autobusos, i a les 13 hores davant les delegacions del Govern central a Girona i Tarragona.

És la primera de les jornades de vaga convocades en el conjunt d'Espanya: la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha fixat serveis mínims del 40% entre les 6.30 i les 9.30 hores i entre les 16 i 20 hores, i fora d'aquestes franges, els ha situat en el 20%.

Els representants de la UGT van mantenir diumenge a la tarda una reunió amb la patronal del transport de viatgers per carretera per mirar d'arribar a una solució al conflicte, però sense èxit.

PACHECO I ROS

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha dit que la vaga dignifica els conductors perquè "no estan per demanar diners", sinó que, segons ha dit, protesten per vetllar per la seva salut i per la seguretat dels viatgers.

En aquesta línia, el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha qualificat d'impresentable l'actitud de la patronal, que ha dit que és "la mateixa que rebenta concursos públics i després empitjora les condicions dels treballadors i els vehicles".