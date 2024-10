Ros (UGT) i Pacheco (CCOO) afirmen que els conductors fan vaga en defensa de la seva "salut"

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i el de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, han sostingut que la vaga de conductors professionals de transport de viatgers d'aquest dilluns és una protesta en favor de la "salut" dels treballadors i la seguretat dels viatgers.

Uns 700 manifestants --segons UGT de Barcelona-- s'han concentrat a la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona per exigir la jubilació anticipada als 60 anys, i han començat a recórrer el lateral de la Gran Via en direcció a la seu de la patronal Foment del Treball cap a les 10.15 hores.

Estan cridats a participar en la protesta els conductors d'autobusos urbans, interurbans, del transport escolar i grues del conjunt d'Espanya, mentre que els sindicats i la patronal sí que van arribar a un acord en el sector del transport de mercaderies.

Pacheco ha destacat que els treballadors "no estan per demanar diners", i ha advertit que l'accidentalitat a les carreteres --textualment-- està incrementant de manera perillosa i a retret a la patronal que no entengui que la reivindicació dels empleats és un projecte compartit.

JUBILACIÓ

"No són millors salaris, que també ho demanem, sinó que és per la salut de les persones que porten els autobusos i per la seguretat dels que viatgen", ha insistit Ros, qui ha instat les patronals a acordar un informe i remetre'l al Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social per avançar la jubilació.

Ha qualificat d'impresentable l'actitud de la patronal, que ha dit que és "la mateixa que rebenta concursos públics i després empitjora les condicions dels treballadors i els vehicles".