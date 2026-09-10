Actualitzat 10/09/2026 17:44

Uns 600 antifeixistes protesten contra la presència d'AC al Fossar de les Moreres

El Fossar de les Moreres a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -

Uns 600 manifestants de diverses entitats i associacions antifeixistes catalanes estan concentrats aquest dijous a la tarda al passeig del Born amb l'accés al Fossar de les Moreres, el memorial als caiguts del 1714 a Barcelona, per protestar contra la presència d'AC, que preveu fer una ofrena floral.

Agents d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra han blindat els accessos a l'espai des de primera hora de la tarda per impedir que els simpatitzants d'AC i els manifestants es puguin enfrontar, tal com va passar l'any passat.

S'han sentit proclames com 'Fora Aliança del Fossar!', 'Barcelona és la tomba del feixisme', 'Sílvia Orriols rata feixista' i 'Aliança Catalana ni projecte ni futur'.

També onegen banderes com l'estelada independentista, el símbol feminista i la bandera de Palestina.

D'altra banda, entre els carrers Sombrerers i Argenteria, 200 manifestants més han format un setge davant el cordó policial per impedir l'entrada dels simpatitzants d'AC, amb càntics com 'Nazis no' i 'Barcelona serà la tomba del feixisme'.

Davant l'intent d'entrada d'alguns simpatitzants, els Mossos han fet càrregues per facilitar-los l'accés, a la qual cosa els antifeixistes han contestat amb proclames com 'Vergonya em faria ser policia'.

Contador

Articles Relacionats

Orriols (AC) arriba al Fossar de les Moreres davant la protesta antifeixista

Contingut patrocinat