Uns 600 antifeixistes protesten contra la presència d'AC al Fossar de les Moreres

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Uns 600 manifestants de diverses entitats i associacions antifeixistes catalanes estan concentrats aquest dijous a la tarda al passeig del Born amb l'accés al Fossar de les Moreres, el memorial als caiguts del 1714 a Barcelona, per protestar contra la presència d'AC, que preveu fer una ofrena floral.
Agents d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra han blindat els accessos a l'espai des de primera hora de la tarda per impedir que els simpatitzants d'AC i els manifestants es puguin enfrontar, tal com va passar l'any passat.
S'han sentit proclames com 'Fora Aliança del Fossar!', 'Barcelona és la tomba del feixisme', 'Sílvia Orriols rata feixista' i 'Aliança Catalana ni projecte ni futur'.
També onegen banderes com l'estelada independentista, el símbol feminista i la bandera de Palestina.
D'altra banda, entre els carrers Sombrerers i Argenteria, 200 manifestants més han format un setge davant el cordó policial per impedir l'entrada dels simpatitzants d'AC, amb càntics com 'Nazis no' i 'Barcelona serà la tomba del feixisme'.
Davant l'intent d'entrada d'alguns simpatitzants, els Mossos han fet càrregues per facilitar-los l'accés, a la qual cosa els antifeixistes han contestat amb proclames com 'Vergonya em faria ser policia'.