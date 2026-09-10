Orriols (AC) arriba al Fossar de les Moreres davant la protesta antifeixista

Acompanyada d'uns 300 simpatitzants davant uns 800 antifeixistes
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'AC, Sílvia Orriols, ha arribat aquest dijous al Fossar de les Moreres, el memorial als caiguts del 1714 a Barcelona, malgrat la convocatòria d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes la vigília de la Diada de l'11 de Setembre.
Orriols, acompanyada d'uns 300 simpatitzants del partit ha arribat a les 16.55 hores al Fossar, escortada per membres de la direcció de la formació.
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un fort dispositiu policial a la zona i al mateix Fossar de les Moreres per impedir que tots dos grups es poguessin enfrontar, tal com va passar fa un any.
Orriols ha estat al Fossar amb prou feines 5 minuts, ha visitat la carpa que el partit ha instal·lat a la zona i es troba en un bar dels voltants amb la intenció de tornar-hi a fer l'ofrena i pronunciar un discurs.
Uns 800 manifestants antifeixistes s'han concentrat en rebuig a la presència d'Orriols al Fossar, amb càntics contra AC i la seva líder, entre d'altres.
Per la seva banda, simpatitzants d'AC han estat cridant proclames com 'Sílvia Orriols és la solució', 'Catalunya catalana' 'In, inde, independència' i han cantat 'Els segadors', i duien banderes independentistes i del partit.
Tradicionalment en la vigília de la Diada de l'11 de Setembre partits, entitats i organitzacions fan ofrenes florals al Fossar de les Moreres per retre homenatge als defensors de la ciutat que van morir durant el setge de Barcelona del 1714 i que van ser enterrats en aquell mateix lloc.