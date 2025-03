Unes 100 persones protesten davant l'estació de Barcelona-Sants pel traspàs de Rodalies

SFF-CGT assegura que la vaga "no s'ha desconvocat"

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

Un centenar de persones s'ha concentrat aquest dilluns al migdia davant l'estació de Barcelona-Sants per protestar pel traspàs de Rodalies, convocats pel sindicat Sector Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball (SFF-CGT), que ha afirmat que la vaga "no s'ha desconvocat".

SFF-CGT ha mantingut les mobilitzacions d'aquest dilluns "contra el traspàs de Rodalies, la línia R1 i la privatització de Renfe Mercaderies" i ha exigit una anàlisi rigorosa de l'acord assolit entre el Ministeri, la Generalitat i la resta de sindicats, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

Els manifestants han demanat "un ferrocarril públic i social" durant la concentració, amb el lema 'No al treball precari', i han entonat càntics com 'Menys dimissions, més inversions'.

El delegat del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha explicat que el sindicat SFF-CGT no veu que l'acord "garanteixi en cap cas el drets i les condicions del personal de les plantilles d'Adif i Renfe" en una declaració als mitjans durant la concentració.

Ha dit que la solució a la "caòtica situació" que viu el ferrocarril no passa per la creació d'una nova empresa, sinó per inversions i compromís per part de les administracions i ha defensat, textualment, un ferrocarril públic, social i de qualitat.

El membre de la CGT i maquinista de Rodalies, Luis Miguel Huélamo, ha criticat que la reunió entre el Ministeri de Transports, la Generalitat de Catalunya i Renfe i Adif es fes a última hora i sense comptar amb l'aprovació de tots els sindicats: "La vaga està desconvocada, no senyor, no està desconvocada".

Ha assegurat que l'empresa, en les seves paraules, ha fet la seva jugada enviant un correu a nivell intern a tots els treballadors en què els deia que la vaga estava desconvocada: "Això és un frau de llei que denunciarem.