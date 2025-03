Rubio (Comitè Renfe) nega que els problemes d'aquest dilluns a Rodalies es deguin a una vaga encoberta

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -

El president del comitè d'empresa de Renfe, Andrés Rubio, ha negat que els problemes aquest dilluns a Rodalies es deguin a una vaga encoberta: "Si més no pel que fa a les organitzacions sindicals que han signat l'acord, la vaga encoberta no existeix, no existeix", ha dit, i ha atribuït a la manca d'inversions, a parer seu, el gran problema que hi ha hagut a Catalunya.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en la qual ha afirmat que preveu que "al llarg del dia" els trens circulin amb la normalitat habitual i ha definit l'acord per suspendre la vaga, en les seves paraules, d'assenyat i satisfactori tant per a la Generalitat i el Ministeri de Transports com per a les organitzacions sindicals.

Ha expressat que Renfe no ha estat "mai" en contra del traspàs i que les demandes sindicals no volien un nou model de negoci del ferrocarril públic que suposaria crear una nova empresa i això, a parer seu, també comportaria una duplicitat de costos i una nova eventual negociació del conveni, fet que els sindicats descarten.