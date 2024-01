Turull veu "indigne" acusar Junts de xenofòbia per abordar la immigració

Afirma que Junts és l'alternativa a un Govern "esgotat, resignat i aviat acabat"

TARRAGONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit aquest dissabte que és "absolutament indigne acusar el seu partit de xenofòbia per pactar polítiques d'immigració amb el Govern central, i ha defensat assumir responsabilitats en polítiques fonamentals en lloc de defugir-les.

Durant el Consell Nacional del partit al Morell (Tarragona), ha defensat que Catalunya "ha de tenir una política nacional d'immigració, agradi o no agradi a qui vulgui".

"És clar que també abordarem i volem abordar les qüestions de seguretat i de convivència", ha exclamat per replicar les crítiques a Junts, i ha assegurat que el seu partit no s'acomplexarà davant aquests retrets.

MULTIRREINCIDENTS

Turull ha al·legat que "no actuar contra els delinqüents multirreincidents, faci 15 dies que viuen aquí o fa vuit generacions, sí que és posar en perill la convivència".

"Que no ens vinguin amb romanços: justament l'augment de la ultradreta a Europa és, en part, responsabilitat dels partits que defugen aquest debat", ha advertit.

Per ell, defugir aquest assumpte ha deixat "terreny lliure a altres per fer propostes que són del tot incompatibles amb els drets humans".

"Aquest xantatge d'acusar-nos de xenòfobs perquè nosaltres ens preocupem i volem abordar aquest tema de la política nacional d'immigració és absolutament indigne", ha assegurat.

CRÍTIQUES AL GOVERN D'ERC

Segons Turull, "hi ha un Govern esgotat, resignat i aviat acabat, però també és cert que hi ha una alternativa molt clara que permet treballar per la independència des de la solvència".

Per ell, els acords que Junts va tancant després de les eleccions generals el converteixen en determinant sense deixar de costat l'independentisme, i això mateix els converteix alternativa a ERC, tot i que no ha citat els republicans en cap moment.

Ha afegit textualment que Junts s'està mostrant com l'independentisme útil i que té vocació de govern, no de poder: "Actuem amb mentalitat d'Estat; altres actuen amb mentalitat de partit".

"Mentre uns només s'escolten a ells, nosaltres escoltem la gent. Mentre uns deixen que tots els temes de país importants se'ls desfacin a les mans per incompetència o deixadesa, nosaltres ens mullem", ha exclamat.

Turull ha reiterat que el seu partit arriba a acords per a Catalunya "perquè Junts no ha sortit de casa renunciant: Junts ha sabut mantenir la posició, que permet anar molt més lluny".

DETERMINANTS I INDEPENDENTISTES

"Ser determinants a Madrid no ens ha fet menys independentistes; al contrari", ha insistit.

Ha recordat que el 2023 va estar marcat per dues eleccions, després de les quals el partit ja té molts càrrecs electes: "Ara volem justament posar tot això al servei de Catalunya".

"El 'A canvi de res' ha passat a la paperera de la Història i, si algú en tenia algun dubte, aquesta setmana ho hem tornat a demostrar", ha constatat.

Així, ha qualificat d'èxits transcendents els acords per a dos reials decrets, inclòs l'assoliment de "tenir una política integral d'immigració".

A més, ha destacat que "ara sí que el retorn del president Puigdemont i de la resta dels exiliats es visualitza en l'horitzó, gràcies a mantenir la posició".

RECORD A JARDÍ, BADIA I PONS

El dirigent del partit ha començat el seu discurs recordant el recentment mort Jordi Jardí, exalcalde de Tivissa i president de Junts a la Ribera d'Ebre (Tarragona).

També ha recordat l'exconseller de la Generalitat Oriol Badia i el cineasta Ventura Pons, igualment morts recentment.