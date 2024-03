Turull (Junts) assegura que tornaria a fer l'1 d'octubre i "el faria millor"

Reivindica Puigdemont com a candidat de Junts a les eleccions catalanes



BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que tornaria a fer l'1 d'octubre i "el faria millor", i ha reivindicat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com a candidat de la formació a les pròximes eleccions catalanes del 12 de maig.

"No renunciarem a la unilateralitat, això s'ha d'entendre", ha afirmat Turull sobre la independència, en una entrevista publicada aquest diumenge per 'El País' i recollida per Europa Press.

Turull ha defensat que s'han guanyat el dret a poder votar i que "les renúncies no poden venir sempre de la mateixa banda", per la qual cosa ha assegurat que la resolució del conflicte passa per l'amnistia i l'autodeterminació.

Ha assenyalat que "si un jutge vol demorar el termini voluntàriament estarà prevaricant" i, segons ell, els jutges no poden determinar qui pot fer política a Catalunya i quan la pot fer.

També ha reiterat que estan "concentrats" en què el candidat de Junts als comicis sigui Puigdemont i ha descartat l'opció de la portaveu del grup al Congrés, Míriam Nogueras.

PEDRO SÁNCHEZ I PP

Així mateix, Turull ha advertit que "si Pedro Sánchez compleix, hi haurà legislatura" i ha reivindicat el seu compromís amb l'estabilitat.

Turull ha negat que hi hagi hagut contactes oficials amb el PP, però ha constatat que "Junts va acordar en una executiva que si el PP vol contactes formals" amb el partit, ells hi aniran.