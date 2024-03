Turull augura que Junts liderarà el "govern independentista" a Catalunya després de les eleccions

Descarta haver de donar suport a ERC en una eventual investidura perquè creu que Junts tindrà més vots



GIRONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha augurat aquest diumenge que lideraran un "govern independentista al capdavant de la Generalitat" després de les eleccions catalanes del 12 de maig.

En unes declaracions a Fontanilles (Girona), ha explicat que els "referents" de Junts per trobar acords la pròxima legislatura seran partits independentistes, i ha rebutjat que el seu partit doni suport a una eventual investidura del candidat del PSC, Salvador Illa.

Ha assegurat que no tindrà els vots de Junts "una persona que ve aquí amb vocació més de governador civil i que és el 'no' a tot el que representa ambició i més poder per a Catalunya".

En ser preguntat per si Junts donaria suport a una investidura del candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, Turull ha respost que no s'ho planteja perquè Junts serà el partit amb més vots, "per sobre d'ERC".

LA CANDIDATURA DE JUNTS

Ha dit que aquesta setmana la seva formació farà públic qui encapçalarà la llista, i és partidari que sigui l'expresident i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont: "Qui millor ho encarna, sens dubte, perquè ho ha demostrat, perquè ho ha acreditat, és el president Puigdemont".

"La decisió l'ha de prendre ell, anunciar ell", ha dit Turull, i també ha afirmat que aquests comicis seran en clau de tornada i no d'exili, textualment.

A més, ha criticat que "hi ha un càlcul electoral" i ha assegurat que el Govern no ha volgut aprovar els pressupostos de la Generalitat per poder convocar aquestes eleccions.

"Ho han convertit en un exercici de 'Fem al més aviat possible les eleccions per veure què és el que més interessa al partit, no al país'", ha retret.