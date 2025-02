El TSJC jutja Lluís Puig en absència perquè "ha estat citat correctament" i la llei ho permet

L'acusació particular i la defensa s'hi han oposat

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que presideix el tribunal de la sala civil i penal del TSJC, ha acordat celebrar el judici a l'exconseller de Cultura Lluís Puig en absència en no haver comparegut al judici --ni per videoconferència ni de manera presencial-- i ha subratllat que va ser "citat formalment i correctament".

Així ho ha acordat el tribunal en retirar-se a deliberar durant 15 minuts després de la fase de qüestions prèvies, en la qual el fiscal José Joaquín Pérez ha introduït una modificació en l'escrit de qualificació que finalment el tribunal ha inadmès en al·legar que el ministeri públic ha de "respectar els termes fàctics i jurídics" dels fets, ja que el processat, que serà jutjat en absència, els ha de conèixer.

Barrientos també ha manifestat que el procés judicial "no es pot quedar en 'stand by'" fins que la legislació belga permeti establir la videotrucada, un fet que ja va motivar la suspensió del judici el passat mes d'octubre, tenint en compte que ja ha transcorregut un temps excessivament dilatat des de l'inici de la causa, en les seves paraules textuals.

A més a més, Barrientos ha afegit que es pot celebrar en la seva absència, tal com demanava la Fiscalia, perquè per a la pena a la qual s'enfronta Puig --de multa i inhabilitació--, la llei ho permet i ha subratllat que, en la citació, que va signar personalment el processat, se li comunicava que en cas d'"absència injustificada", es podria celebrar el judici.

L'ACUSACIÓ I LA DEFENSA S'HI OPOSEN

L'advocat de l'acusació particular, Jorge Español, que representa l'Ajuntament de Vilanova de Sixena (Osca), ha demanat "la nul·litat del judici i la conformació d'un nou tribunal" en al·legar que la llibertat de defensa no ha estat respectada pel tribunal, fet que els situa en una situació de temor, en les seves paraules textuals, que la sala no atengui les seves peticions i que no està en condicions de poder parlar.

En la fase de qüestions prèvies, la defensa de Puig, que exerceix l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, també ha demanat la suspensió del judici en argumentar que no es pot celebrar en absència de l'acusat perquè "no es compleixen els requisits" legals per fer-ho i ha afegit que l'exconseller sí que tenia la intenció de declarar.

Així mateix, Alonso-Cuevillas ha proposat una altra prova documental, aportant fins a set documents més a la sala, i un nou testimoni, qui era cap de museus de la Conselleria de Cultura, i ha protestat perquè, tot i que ha dit que celebra que s'hagi elaborat un guió del judici, ha lamentat que les parts se n'hagin "hagut d'assabentar per la premsa i que el tribunal no hagi tingut la deferència" de comunicar-li-ho.

També s'ha queixat que la Fiscalia hagi modificat el seu escrit de conclusions provisionals abans del judici, introduint un matís fàctic, en les seves paraules textuals, que generaria a l'acusat una "indefensió absoluta".

No obstant això, "el tribunal considera que es donen totes les circumstàncies necessàries per celebrar" el judici en absència i diu que, com la legislació belga ho impedeix, se li va oferir l'alternativa presencial.