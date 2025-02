Santi Vila s'acull al dret a no declarar en el judici a Lluís Puig pel cas Sixena

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de Cultura, Santi Vila, s'ha acollit al dret a no declarar en el judici que ha començat aquest dijous a la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el qual es jutja el seu successor en el càrrec, Lluís Puig, com a presumpte autor d'un delicte de desobediència en relació amb el cas de les obres d'art del monestir de Sixena (Osca).

Vila estava citat com a testimoni i estava previst que declarés com a tal, però com que també estava acusat per aquests mateixos fets en un jutjat penal de Barcelona --a diferència de Puig ell ja no és aforat--, el tribunal li ha donat la condició de coacusat per eximir-lo de l'obligació que tenen els testimonis de dir la veritat.

Vila s'ha acollit al dret a no declarar, fet que ha motivat que l'acusació particular, que exerceix l'advocat Jorge Español en representació de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena (Osca), hagi lamentat la impossibilitat d'exercir el seu dret a defensa, en les seves paraules, en haver-se-li atorgat aquesta condició mixta, sobre la qual cosa el president del tribunal, Jesús María Barrientos, ha respost irònicament que "és el que tenen els drets".