Torra troba un "error" deslligar l'amnistia de l'autodeterminació i excloure els delictes de terrorisme

Creu que Puigdemont i la resta d'"exiliats" podran tornar però no de manera immediata

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha considerat un error deslligar la llei d'amnistia del dret a l'autodeterminació i ha criticat que el text exclogui, a parer seu, els delictes de terrorisme.

"Crec que (la llei) era necessària, però no podies deslligar-la del dret a l'autodeterminació. Jo almenys no vaig intentar mai deslligar-ho, per mi anaven junts", ha assegurat en una entrevista a Europa Press.

Segons Torra, la força del moviment independentista ha desembocat en "una força contra la repressió, la qual cosa ha provocat que es vagi oblidant cada vegada més el dret a l'autodeterminació i la independència, i això és un error que es pagarà car", ha avisat.

Malgrat celebrar la situació de tots els que es podran beneficiar de l'amnistia, ha dubtat que abasti tothom, sobretot les persones que poden ser imputades o condemnades per terrorisme.

"La línia vermella que jo poso per saber si aquesta amnistia valdrà la pena o no, és tota la gent que, en aquests moments, corre el risc de ser condemnada o imputada per terrorisme. Això inclou els de Tsunami, CDR i Volhov. És la part més crítica, a veure què passa", ha apuntat.

Tot això malgrat que Junts va acordar amb el PSOE i ERC incloure en la llei d'amnistia els delictes de terrorisme i traïció adaptats als estàndards europeus i no al Codi Penal espanyol.

Per Torra, les modificacions incorporades milloren sensiblement el text però "continua sent una excepció el terrorisme, cosa que no hauria d'haver passat".

CONCESSIONS ANTIREPRESSIVES

Més enllà que Junts i ERC s'hagin posat d'acord per tirar endavant l'amnistia, l'expresident ha reiterat el seu escepticisme que una política de pactes amb l'Estat pugui acostar a la independència: "Si tot això ara es vol replantejar, em sembla molt bé, però jo com no crec en això, continuo ancorat en el 2015", ha afegit.

Així, ha considerat que els partits independentistes han tingut la possibilitat de fer caure diferents governs i no ho han aprofitat per aconseguir "certes concessions antirepressives, cosa que entenc humanament, però que políticament no va en la línia del que el 2015 tot el país es plantejava".

RETORN DE PUIGDEMONT

Pel que fa al possible retorn a Catalunya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Torra creu que sí que podrà tornar amb l'aprovació de l'amnistia però que no serà de manera immediata.

"Segur que hi haurà recursos i contrarecursos, per la qual cosa pot trigar un temps", ha vaticinat l'expresident català, que espera que Puigdemont tingui una rebuda a l'alçada del que ha significat la seva lluita fora de Catalunya, ha dit.

També ha instat a preguntar a Puigdemont i a la resta d'"exiliats" què volen que suposi i com volen enfocar el seu retorn, i escoltar les seves propostes.