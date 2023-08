Torra diu que si Puigdemont fos detingut aquest dilluns "faria saltar a l'aire" les negociacions

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha afirmat que si el també expresident Carles Puigdemont fos detingut aquest dilluns a l'acte que la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) celebra al sud de França, "això faria saltar a l'aire totes les negociacions" de Junts i ERC amb el PSOE per la investidura.

En una entrevista d'aquest dilluns en Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, ha assenyalat que "un cert risc sí que corre" Puigdemont, respecte a una possible detenció en el cas que el jutge instructor de l'1-O, Pablo Llarena, reactivés l'euroordre contra l'expresident.

Sobre la negociació de Junts amb el PSOE per investir al president en funcions i candidat a la Presidència, Pedro Sánchez, ha sostingut que per ell, l'amnistia i el dret a la determinació són "innegociables" i que, si el PSOE no acceptés una de les dues, entén que caldria votar que no, en les seves paraules.

"El que és evident és que aquest país va celebrar un referèndum d'autodeterminació l'1-O que va declarar la independència en el Parlament, i això són fets", ha subratllat.

També ha advertit que la "negociació dura" seran els fets i no els noms respecte a una Llei d'Amnistia, la qual segons el seu judici, ha de ser molt precisa, ja que no afectaria solament polítics en primera línia, sinó a molts ciutadans anònims.