El Suprem aplica l'amnistia als exdirigents del Parlament que van ser acusats de desobediència en el procés

MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha acordat aplicar la llei d'amnistia a quatre exdirigents del Parlament, inclòs l'expresident de la cambra Roger Torrent, que van ser acusats de desobediència en el procés.
A través d'una interlocutòria, recollida per Europa Press, la sala penal "declara extingida l'eventual responsabilitat penal" de Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, que van ser membres de la Mesa del Parlament.
Tots quatre van ser absolts pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè no es va acreditar que incomplissin la resolució del Tribunal Constitucional en el moment d'adoptar diversos acords l'octubre i novembre del 2019, "ni que fossin conscients de cap incompliment", indica el Suprem.
Concretament, van ser jutjats per presumpta desobediència en tramitar les resolucions parlamentàries relacionades amb l'autodeterminació i que reprovaven la monarquia. La decisió del TSJC va ser recorreguda en contra davant el Suprem i estaven en tramitació diversos recursos, per la qual cosa l'absolució no era ferma.
L'alt tribunal indica ara que els recursos "queden sense objecte" i "procedeix declarar amnistiats els fets que van resultar objecte del procediment, quedant extingida qualsevol mena de responsabilitat que per ells es pogués haver derivat per als acusats absolts".
A més, el Suprem aplica en una altra interlocutòria l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Maties Serracant, que va ser condemnat a una multa de 1.800 euros per un delicte de desobediència greu per facilitar les instal·lacions públiques de Sabadell per votar l'1-O.
També concedeix la mesura de gràcia a dos ciutadans que, segons els fets provats, van "llançar pedres" en les protestes l'octubre del 2019, quan va transcendir la sentència al procés, per la qual cosa van ser condemnats a un any i mig de presó pel delicte de desordres públics.
De la mateixa manera, l'alt tribunal aplica l'amnistia a un condemnat a més de quatre anys de presó per desordres públics en les protestes contra la sentència, ja que "va llançar pedres i ampolles" contra els agents, "va col·laborar en l'aixecament d'una barricada" i "va revifar" un foc que havien encès unes persones no identificades, tot això amb un passamuntanyes, segons els fets provats.