Josep Costa després d'aplicar-li el Suprem l'amnistia: "M'importa un rave el que digui el TS"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exvicepresident del Parlament Josep Costa ha sortit al pas de la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar-li la llei d'amnistia després de ser acusat d'un delicte de desobediència en el procés amb un: "M'importa un rave el que digui el TS".
"M'importa un rave el que digui el Tribunal Suprem, la puta Constitució o la monarquia delinqüent en nom de la qual dicten sentències. Qui hagi lluitat per l'amnistia, enhorabona. Si jo no els reconec cap autoritat per jutjar-me tampoc no els la reconec per absoldre'm ni amnistiar-me", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, al qual adjunta la imatge d'una mà fent botifarra.
Tot això després que el Suprem hagi acordat declarar "extingida l'eventual responsabilitat penal" de l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, de Costa, d'Eusebi Campdepadrós i d'Adriana Delgado, que van ser membres de la Mesa.