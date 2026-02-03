Actualitzat 03/02/2026 17:58

El secretari d'estat de Transports torna a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat

La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i el secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, durant una roda de premsa
David Zorrakino - Europa Press

MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, viatjarà aquest dimarts a Barcelona per abordar els problemes ferroviaris de Rodalies i garantir la recuperació del servei "com més aviat millor".

Així ho traslladen a Europa Press fonts del Ministeri que dirigeix Óscar Puente, després que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, hagi demanat que Santano s'estableixi de manera permanent a Catalunya fins a l'estabilització del sistema de Rodalies.

Santano ja es va traslladar fa uns dies a Barcelona per abordar aquest problema, però ara torna després de les noves incidències registrades aquest dimarts, quan tot el servei ha quedat interromput durant uns minuts per problemes al centre de control d'Adif.

D'aquesta manera, el secretari d'estat s'estarà a la capital catalana sense data concreta, fins que el servei es recuperi amb normalitat, des del terreny i facilitant la interlocució directa amb la Generalitat.

Amb l'objectiu d'estabilitzar el servei, Santano instal·larà el seu despatx a la Delegació del Govern central fins que es resolguin els problemes de la xarxa de Rodalies.

