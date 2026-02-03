Óscar Puente demana disculpes als usuaris de Rodalies per les incidències en el servei

MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha demanat disculpes als usuaris de Rodalies per les incidències en el servei, que aquests dies s'ha arribat a suspendre més d'una vegada, la darrera aquest dimarts.
Durant la seva compareixença al Congrés sobre els accidents a Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona), el ministre s'ha volgut adreçar a tots els usuaris del sistema ferroviari i més concretament als de Rodalies per les "serioses afectacions" d'aquests dies.
"Els trasllado les nostres més sinceres disculpes. Els asseguro que aquest govern i aquest ministre en particular som plenament conscients que treballem per a ells", ha dit, després d'admetre que els maquinistes "estan afectats" per aquests incidents als trens.
FA UN ANY JA VA DEMANAR DISCULPES
Així mateix, ha reconegut que, malgrat que el servei de Rodalies és "indispensable" per als usuaris, "ha distat molt" de ser el servei que la ciutadania de Catalunya necessita. La setmana passada, en una compareixença al Senat, ja va dir que era un servei "pèssim".
No és la primera vegada que el ministre demana disculpes pel mal funcionament del servei ferroviari de Rodalies. Ja ho va fer fa gairebé un any, el març del 2025, després de diverses setmanes d'incidències a Rodalies, però va negar que els problemes fossin per manca d'inversió.