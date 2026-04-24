Sánchez resta importància al fet que els EUA es plantegin suspendre Espanya de l'OTAN

NICÒSIA (XIPRE), 24 (de l'enviada especial d'EUROPA PRESS Laura García Martínez)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha restat aquest divendres importància a les filtracions que apunten al fet que el Pentàgon explora la suspensió d'Espanya com a membre de l'OTAN entre les opcions per castigar els aliats que no defensin les operacions liderades pels Estats Units (EUA) i ha defensat que no ha rebut cap queixa formal de l'administració de Donald Trump i reivindicat que Espanya és un soci "lleial" que compleix les seves obligacions amb l'Aliança Atlàntica.
"Nosaltres no treballem a partir d'e-mails, treballem amb documents oficials i els posicionaments que faci, en aquest cas, el Govern dels EUA. La posició del Govern d'Espanya és clara: absoluta col·laboració amb els aliats, però sempre dins el marc de la legalitat internacional", ha resolt Sánchez davant els mitjans en arribar a una cimera informal de líders de la Unió Europea a la capital de Xipre, Nicòsia.
Sobre la despesa en defensa, l'abast de la qual per part d'Espanya els nord-americans critiquen de manera sistemàtica, Sánchez ha volgut deixar clar que el Govern espanyol en primer lloc ha de defensar l'interès general d'Espanya, però també garantir el compliment de les "responsabilitats" assumides pel país amb la resta de socis de l'Aliança Atlàntica, "com bons aliats que som", ha reblat.
"No hi ha debat, complim les obligacions, som un soci lleial. Estem compromesos, desplegats a moltíssimes d'aquestes àrees que han estat sol·licitades pels mateixos països, i per tant, absoluta tranquil·litat", ha insistit en relació amb el compromís de despesa en defensa i la implicació d'Espanya en les operacions dels aliats, després de recordar que hi ha forces militars espanyoles desplegades a l'est d'Europa "per defensar la integritat territorial davant l'amenaça russa" i també dona suport a Ucraïna mitjançant instruments de l'OTAN per finançar la compra d'armament i mitjans militars des de Kíiv.
Així, ha recordat la cimera de l'estiu passat a la Haia, en què els membres de l'OTAN van consensuar un objectiu de despesa del 5% amb la reserva d'Espanya, que ja aleshores va manifestar que podria complir el seu compromís sobre capacitats "amb un 2,1%" del PIB. "És el que hem fet", ha defensat Sánchez, per insistir que "no hi ha debat" sobre la implicació d'Espanya, sinó "absoluta tranquil·litat".