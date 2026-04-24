L'OTAN aclareix que el seu tractat no contempla la suspensió de cap estat membre

BRUSSEL·LES 24 abr. (EUROPA PRESS) -
L'OTAN ha aclarit que el Tractat de Washington, el document fundacional de l'Aliança Atlàntica, no preveu cap mecanisme per a la suspensió d'un estat membre, després que el Pentàgon hagi sondejat aquesta opció contra Espanya entre els escenaris per castigar els aliats que no han donat suport a l'operació dels Estats Units (EUA) a l'Iran, segons uns correus electrònics filtrats a la premsa.
"El Tractat Fundacional de l'OTAN no conté cap disposició relativa a la suspensió de la condició de membre de l'OTAN, l'expulsió o la participació limitada", ha indicat aquest divendres a Europa Press un portaveu de l'Aliança Atlàntica.
L'única possibilitat que un estat membre deixi de formar part de l'Aliança és per voluntat pròpia, tal com recull l'article 13 del Tractat de Washington, que explica que "qualsevol de les parts podrà deixar de ser-ho un any després de notificar la renúncia al Govern dels EUA".
Després de la filtracions que apunten als plans de Washington de temptejar el terreny per a l'expulsió d'Espanya de l'OTAN, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, hi ha restat importància en defensar que no ha rebut cap queixa formal de l'administració de Donald Trump i en reivindicar que Espanya és un soci "lleial" que compleix les seves obligacions amb l'Aliança Atlàntica.
"Nosaltres no treballem a partir d'e-mails, treballem amb documents oficials i els posicionaments que faci, en aquest cas, el Govern dels EUA. La posició del Govern d'Espanya és clara: absoluta col·laboració amb els aliats, però sempre dins el marc de la legalitat internacional", ha resolt Sánchez davant els mitjans en arribar a una cimera informal de líders de la Unió Europea a la capital de Xipre, Nicòsia.
El president dels EUA, Donald Trump, ha estat molt insistent en les crítiques contra Espanya i altres socis de l'Aliança per, segons ell, la seva poca implicació en la guerra al Pròxim Orient, fins i tot arribant amb amenaçar amb la sortida del seu país de l'OTAN.